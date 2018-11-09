Cami avlusunda korkunç infaz!

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Soğusu Mahallesi'nde oturan Faik Sinirlioğlu bir akrabasının cenazesine katılmak için Hasanağa Camii'ne geldi. Sinirlioğlu, burada aralarında husumet olduğu öğrenilen Hakan A. ile karşılaştı.

Hakan A. bir süre tartıştığı ve cenaze namazı için avluya giren Sinirlioğlu’na belindeki silahını çıkartarak kurşun yağdırdı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Emekleyerek kaçmaya çalıştı

Tartışma sonrası üzerine kurşun yağan Faik Sinirlioğlu emekleyerek kaçmaya çalıştı. Bu anlarda ise Hakan A. ateş etmeye devam etti. Olayın yaşandığı anda cami avlusunda bulunanların ise yaşadığı şaşkınlık ve korku dolu anlar görüntülere yansıdı.

Cami avlusunda yaşanan cinayetin zanlısı Hakan A.'nın emniyetteki sorgusu devam ediyor.