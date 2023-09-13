  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Letonya ilan etti, herkesi şaşırttı: Rusya plakalı araçların girişini yasakladı!

Almanya'da konut inşaatı krizi derinleşiyor! Yukarı yönlü ivmeleniyor

İmamoğlu'na koltuğu kaptırmak istemeyen Kılıçdaroğlu İstanbul'u işaret etti!

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatlı konut ilanını affetmedi!

İngiltere, Bangladeş'teki Arakanlılar için tamı tamına 3,7 milyon dolarlık yardım yapacak ortaya çıktı

İSKİ, kesinti nedeniyle BEDAŞ'ı suçladı! Gerçek çok farklı çıktı

ABD'de şaşkına çeviren yoksulluk oranı! Son 13 yılda ilk kez arttı! Kritik rakam

Fiat Egea fiyatına sıfır Honda City! Sürücüler şaştı kaldı: Otomobil tutkunlarını düşündüren fırsat! Bakın ne kadar!

ABD Başkanı Joe Biden'ın azli için düğmeye bastılar

Bakan Yerlikaya: Buna ayrı bir özen gösteriyoruz
Yerel Cami avlusuna bırakıldı! Cemaat buldu
Yerel

Cami avlusuna bırakıldı! Cemaat buldu

Yeniakit Publisher
2023-09-13 09:12:00 -
Cami avlusuna bırakıldı! Cemaat buldu

Arnavutköy’de yatsı namazı için camiye giden cemaat, ibadetleri esnasında bebek ağlaması duydu. Namazdan sonra sese doğru giden vatandaşlar caminin avlusuna 3 günlük olduğu tahmin edilen bir bebek bırakıldığını gördü. Kimin bıraktığı henüz tespit edilemeyen bebek, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan Kardeşler Camii’nde gerçekleşti. İddiaya göre saat 21.30 sıralarında yatsı namazı kılındığı esnada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler cami avlusuna 3 gün önce doğduğu tahmin edilen bebeği bırakarak uzaklaştı. Ağlama sesi duyan cemaat namaz biter bitmez sese doğru giderek terk edilmiş bebeği buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bebek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınırken polis ekipleri ise şüphelileri bulmaya yönelik çalışma başlattı.

 “Adeta şok olduk”

Olayın tanıklarından olan cami cemaatinden Mehmet Kayacan, “30 senedir Arnavutköy’de yaşıyorum. Yatsı namazının farzını kılarken ağlama sesi duydum ben dilenci sandım. Ses yakın gelince geri döndüm çocuğu fark ettim. Çocuğu alarak imama teslim ettik. Biz kimin bıraktığını göremedik ama yabancı uyruklu bir kişi ağzında maske olan birinin bıraktığını söyledi. Biz polis ekiplerine haber verdik çocuğu alıp götürdüler. Daha yeni doğmuş bir çocuğa benziyordu. Biz çok şaşırdık adeta şok olduk. Ben önce durdum bir baktım sonra şok oldum. Cami avlusuna çocuk bırakılıyor duyuyorduk başımıza geldi” şeklinde konuştu.

Cemaatten Mustafa Yüksel ise, “Ben yatsı namazına geldim. Farzın son rekâtı kılınırken arkada bir karışıklık oldu ben öndeydim. Hocanın odasına götürüldüğünü gördüm bebeğin. Bırakıp gitmişler. Kimin bıraktığı belli değil burada kamera falan var ama belki çıkartılır ortaya” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23