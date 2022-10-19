  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Camdaki sinekleri gören 'Ceset var' diye polisi aradı! Gerçek eve girince ortaya çıktı
Yaşam

Camdaki sinekleri gören 'Ceset var' diye polisi aradı! Gerçek eve girince ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir apartman dairesinin camında çok sayıda sinek gören vatandaşlar evde ceset olabileceğinden şüphelendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis içeri girdiğinde gerçek anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 17:13:00 -
Camdaki sinekleri gören 'Ceset var' diye polisi aradı! Gerçek eve girince ortaya çıktı

Olay, İstanbul Büyükçekmece Ulus Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde yaşandı. Bir apartmanın giriş katındaki dairesinde camda onlarca sineği gören ve kötü koku duyan vatandaşlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Evde ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis harekete geçti. Evin sahibine çevredeki vatandaşların da yardımıyla ulaşan ekipler, evde yaşayan kişinin bir süredir evde olmadığını öğrendi. Ceset şüphesiyle endişelenen vatandaşlara odada bulunan çöplerden dolayı sineklerin biriktiği söylendi. Polis ekipleri ev sahibi ile görüşmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

Sinekler camda birikiyordu

Olay sırasında sokakta bulunan bir vatandaş, "Sinekler camda birikiyordu komşular şüphelendi acaba içeride bir ceset mi var diye. Polisler geldi baktılar incelediler bir şey çıkmadı. Evde birisi yaşıyormuş ama iki üç gündür evde yokmuş" dedi.

Sokak sakini bir diğer vatandaş ise, "Buradan geçen birisi sinekleri görmüş. Polis çağırdılar ama içeride bir şey yokmuş" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23