Camdaki Kız izleyenleri çileden çıkardı! Tepki çeken sahne

Türk televizyonlarında çok sayıda dizinin ilham kaynağı olan Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’na sosyal medya üzerinden tepkiler gelmeye başladı.

Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve son olarak Camdaki Kız dizisinin ekranlara gelmesi ile birlikte Twitter'da tepkiler çığ gibi büyüdü.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sosyal hayatın kısıtlandığı dönemde dizilerdeki psikolojik şiddetin ön plana çıkarılması izleyicilerin tepkisini çekti.

Camdaki Kız'da tepki çeken detay

Camdaki Kız dizisinde yer alan Sedat'ın mazoşist bir karakter olmasıyla kendisine şiddet uygulattığı sahneler izleyenlerin tepkisine neden oldu.

Ayrıca yine Sedat karakterinin evlenme aşamasındayken başka bir evli kadın ile birliktelik yaşaması ve bunun ekranlara normal bir durum olarak yansıtılması sonrasında RTÜK'e harekete geçmesi noktasında çağrılar yapıldı.