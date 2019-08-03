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Camdaki çocuğun telefonunu çaldı! Şoke eden olay

Sultangazi'de bir hırsız, camda telefonla oynayan çocuğun yanına gitti. Çocukla ilgileniyor gibi yapan hırsız, elindeki telefonu kapıp kaçtı. Hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:26
Camdaki çocuğun telefonunu çaldı! Şoke eden olay

Sultangazi'de küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, zemim kattaki evin penceresinde oturan küçük çocuğu bir süre izledi. Annesine ait telefonla oyun oynayan çocuğun yanına yaklaşan şüpheli, cep telefonunu elinden alıp, kaçtı.

Çalışma başlatıldı

Olayın ardından küçük çocuğun babası, polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:26
  1. Sultangazi
  2. Hırsız
  3. cep telefonu

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