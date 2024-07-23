Çamaşırları jilet gibi çıkarmak için tek bir kapağı yeter! Kırışıklıklara karşı bu kez deterjan içine bol bol ekleyin!
Herkesin çamaşır yıkama metodu farklıdır. Kimileri doğal deterjan ve yumuşatıcıları kimileri marketten aldığı ürünleri kullanmayı sever. Ancak hepimizin ortak noktası yıkandıktan sonra kırışmayan ve ütü istemeyen çamaşırlara sahip olmaktır. Bu bazen kumaşın yapısına göre değişkenlik gösterse de birazdan vereceğimiz tüyo tüm çamaşırları yıkandıktan sonra ütülüymüş gibi yapacak. İşte yüzününüzü güldürecek o tüyo!
Rengine, yapısına ve kirlilik oranına göre yıkadığımız çamaşırlarımız çoğu zaman daha kurutma makinesine atmadan önce bile kırışır bu da ütüde fazla çaba harcamamızı sağlar.
Çamaşırlarınızı yıkarken kırıştırmayacak, ütülü gibi yapacak bir formül olduğunu söylesek ne düşünürsünüz?
Son günlerde sosyal medyada dolaşan hemen hemen herkesin denediği yöntemin sırrı 'arap sabunundan' geçiyor.
Ev temizliğinde çeşitli alanlarda kullandığımız arap sabununun çamaşırlar için de etkili olduğu görüldü.
Bunun için yapmanız gereken şey oldukça basit. Çamaşırlarınızı rengine ve kumaş tipine göre ayırıp makinenin içine yerleştirin.
Deterjan ve yumuşatıcınızı ekledikten sonra; çamaşırların içine yani kazanın içine bir kapak arap sabunu ekleyin ve arkanıza yaslanarak keyifle bekleyin.
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