Çamaşırları jilet gibi çıkarmak için tek bir kapağı yeter! Kırışıklıklara karşı bu kez deterjan içine bol bol ekleyin!

Rengine, yapısına ve kirlilik oranına göre yıkadığımız çamaşırlarımız çoğu zaman daha kurutma makinesine atmadan önce bile kırışır bu da ütüde fazla çaba harcamamızı sağlar.

Çamaşırlarınızı yıkarken kırıştırmayacak, ütülü gibi yapacak bir formül olduğunu söylesek ne düşünürsünüz?

Son günlerde sosyal medyada dolaşan hemen hemen herkesin denediği yöntemin sırrı 'arap sabunundan' geçiyor.

Ev temizliğinde çeşitli alanlarda kullandığımız arap sabununun çamaşırlar için de etkili olduğu görüldü.

Bunun için yapmanız gereken şey oldukça basit. Çamaşırlarınızı rengine ve kumaş tipine göre ayırıp makinenin içine yerleştirin.

Deterjan ve yumuşatıcınızı ekledikten sonra; çamaşırların içine yani kazanın içine bir kapak arap sabunu ekleyin ve arkanıza yaslanarak keyifle bekleyin.

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