Çamaşırlardaki pas lekelerini çıkarma tüyoları

Çamaşırlarda oluşan lekeler birçok kişi için oldukça can sıkıcıdır. Lekeler hele ki zor bir formdaysa ve birçok yönteme rağmen çıkmamışsa, kıyafetlerle vedalaşmak bile gerekebilir. Son zamanlarda deterjan markaları oldukça başarılı işler çıkartmıştır ve birçok lekenin ekstra bir uygulama olmaksızın makinede yıkamayla çıkarılabilmesi konusunda başarılı olmuşlardır. Ancak bazı lekeler ve lekelerin oluştuğu kumaşların türüne göre hala zorlu lekeler diye bir kavram ne yazık ki var. Birçok leke çıkarıcı ürün bulunabilmesine rağmen kimi kumaşlara bu uygulamalar da yapılmaz ve sorun iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu zorlu lekelerden bir tanesi de pas lekesidir.

PAS VE PAS LEKESİ

Pas metal malzemelerin oksitlenmesi olarak tanımlanabilir ve oluşan oksitlenme birçok şeye leke bırakabilir. İnsanlar genellikle pas lekesini demirin oksitlenmesi olarak kabul ederler ama alüminyum ve bakır gibi malzemeler de paslanabilmektedir. Pas lekesini çıkartabilmek için önce lekeyi tanımalısınız. Pas lekeleri birçok farklı şekilde olabilir ki bu da paslanan malzemenin ne olduğuna bağlıdır. Örneğin; demir ve metal kırmızı ve kahverengi tonlarına bir leke bırakır. Bazı pas lekeleri de hafif yeşil tonlarında ve küf görünümünde olabilmektedir.

PAS LEKESİ ÇAMAŞIRLARA NASIL BULAŞIR?

Çamaşırların paslanması olanaksız bir durumdur. Çamaşırlara pas lekesi paslanmış olan metallerle herhangi bir şekilde temas etmekten dolayı bulaşır. İşiniz gereği makineler içinde çalışıyorsanız; kolaylıkla bir yerden pas lekesi alabilirsiniz. Kimi zamanlarda ise kullanılan çamaşır makineleri paslanır ve yıkama esnasında da kıyafetleri pas lekesine bulaştırabilir. En rahatsız edici olanı da budur ki makine içindeki neredeyse tüm çamaşırlar bu şekilde pas lekesi olabilir.

HASSAS KUMAŞLARDAN PAS LEKESİ ÇIKARTMA

Çamaşırlardaki pas lekesini ortadan kaldırabilmeniz için öncelikle oluşan pas lekesinin hangi malzemeden kumaşa temas ettiğini tespit etmelisiniz. Deri, yün ve ipek gibi hassas kumaşlar söz konusu olduğunda temizlemek için profesyonellere ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu tür kumaşlarda evde leke çıkarma yöntemleri uygulamak doğru olmayacaktır. Aynı şekilde sadece kuru temizleme yapılabileceği belirtilmiş olan çamaşırlar için de evde herhangi bir uygulama yapmamalısınız.

PAMUKLU KUMAŞLARDAN PAS LEKESİ ÇIKARMA

Kimyasal asitler, pas lekesini çıkartmanız için bir çözüm olabilir ama ciddi tahribat verebilen etkin maddelerdir. Her gün evde kullandığınız limon, içeriğindeki doğal sitrik asit dolayısıyla pas lekeleri için uygulanabilecek en etkili malzemelerden biridir. Evin her yerinde kullanılan iyi bir leke çıkarıcı görevindeki limon, çamaşırlarınızda da aynı etkiyi gösterecektir. Çamaşırda sadece pas lekesi oluşmuş alana, limonu sıkabilir ya da hazır satılan limon sularından faydalanabilirsiniz. Limonu suyunu çamaşıra döktükten sonra limonun iyice etki etmesi için kumaşın emmesini bekleyin. Sonrasında çamaşırınızı güneşin altında, doğrudan güneş ışınlarının geldiği noktada kurumaya bırakın. Limonla birlikte güneş, lekenin hafiflemesine yardımcı olacaktır. Son olarak pas lekesi olan çamaşırınızı ister makinede ister elde çok sıcak bir derece olmayacak şekilde deterjanla yıkayınız. Pas lekesinin yok olduğunu göreceksiniz.

Limonun içeriğindeki sitrik asit, bazı koyu renkli kıyafetlere zarar verebilir. Kıyafetlerinizin renginde solmalar, açılmalar olabilir. Bu nedenle koyu renk çamaşırlarda limon yöntemini uygularken dikkatli olmalı; her türlü sonuca hazırlıklı olmalısınız. Dilerseniz kötü ve eski bir koyu renk, çamaşırınıza benzer bir kumaşta limon yöntemini deneyebilirsiniz.