Çamaşır makinesinde rengi değişen beyazları ağartma

Beyaz Çamaşırları Ağartmak

Kıyafetlerinizin boyandığını fark ettiğiniz zaman ne kadar çabuk harekete geçerseniz o kadar iyi olacaktır. Çamaşır makinesinde renkliler ve beyazların birlikte yıkanması sonucunda renk verme durumları bazen gerçekleşecektir. Böylesi bir durumda ise ilk yapacak olduğunuz işlem çamaşır makinesinde renklere göre ayırt ederek daha sonrasında ise yıkamanız olur. Çamaşırın boya vermesi durumunda yapılması gerekenler şunlardır:

Pamuklu giysilerde renginde değişiklik olması halinde daha kolay ağartma işlemi gerçekleşecektir;

Naylon kumaşların ise ağartılması zor bazen ise imkansız olacaktır. Beyaz kumaşı çamaşır suyu ile birlikte ağartacağınız zaman dikkatli olun. İpek, keten kumaşlar kolayca bozulabilir. Parlak giysileri ağartma işlemi uygulanacağı zaman unutulmamalıdır ki kıyafetlerin parlaklığını kaybetmesi söz konusu olabilir. Her zaman için kumaşların türüne göre yıkanması ve uygun su sıcaklığının ayarlanması gerekmektedir.

Çamaşır Makinesinde Tekrar Yıkama

Beyaz kalıp sabun;

Sıcak su

Çamaşırların renk verdiğini gördüğünüz an yapacağınız ilk işlemin çamaşır makinesine atarak tekrardan ağartılmasını sağlamak olacaktır. Bu nedenle de sizlere her zaman için önerimizin makineye tekrardan atmadan önce çamaşırınızı hafif ıslatmak ve daha sonrasında ise sabun sürmek olur. Sabun sürüldükten sonra 1 saat kadar bekleyin. Ardından makineye atarak yıkamalısınız. İnatçı bir leke değilse bu yöntem ile birlikte çıkacaktır.

Bulaşık Deterjanı

2 yemek kaşığı bulaşık deterjanı;

1 litre kaynar su.

Çamaşır makinesinde yıkadıktan sonra şayet işe yaramaması durumunda sizlerin gerçekleştirecek olduğunuz bir yöntem olmaktadır. Bir leğen içerisine sıcak suyu koyun ve üzerine bulaşık deterjanı da ekleyip karıştırın. Köpürene kadar karıştırmanız gerekmektedir. Daha sonradan ise rengi değişmiş olan kumaş suyun içerisine konulmalı ve 3 saat boyunca bekletilmesi gerekmektedir. Arada sırada bu işlemi gerçekleştireceğiniz zaman karıştırmanız önemlidir. Daha sonrasında elde biraz yıkamalı ve tekrardan çamaşır makinesine atarak yıkamanız durumunda büyük oranda leke çıkacaktır.

Çamaşır Suyu;

Bol su.

Beyaz çamaşırların renginde değişiklik olduğu zaman şayet kumaşın türüne zarar gelmeyecekse çamaşır suyu ile rengini beyazlatmanızı önermekteyiz. Bunun için yapacağınız giysilerinizin üzerine bir miktar çamaşır suyu dökmek ve yarım saat beklemek olacaktır. Tam olarak işlenmesi sonrasında elde ilk olarak yıkanmalı ve daha sonrasında ise makineye atarak yıkayın. Unutmamalısınız ki kumaş çok hassas olması durumunda bu işlem sonrasında çamaşırlarınız deforme olacaktır.

Sirke ve Tuz

1 yemek kaşığı sirke;

1 yemek kaşığı tuz;

Beyaz kalıp sabun;

1 litre kaynar su.

1 yemek kaşığı nişasta.

Bir kabın içerisine yukarıda belirtmiş olduğumuz malzemeler yine belirtmiş olduğumuz miktarda konularak karıştırılmalıdır. Bunun için her beyaz ve mayasız sirke ile birlikte karışımı hazırlamanız daha etkili olur. İlk öncelikle yapacağınız çamaşırınızın lekeli kısımlarına beyaz kalıp sabun sürmek olacaktır. Yarım saat boyunca bekleyin ve bir kabın içerisine kaynar su döktükten sonra içerisine yukarıda ki karışımı boşaltmalısınız. Çamaşırda bulunan başka çamaşırların vermiş olduğu rengin çıkması için 10 saat boyunca bekletmelisiniz. Çıkardıktan sonra ıslak olan kumaş ilk olarak beyaz kalıp sabun ile birlikte yıkanmalı ve daha sonrasında ise çamaşır makinesine atılmalıdır.

Amonyak

2 yemek kaşığı amonyak;

1 litre su.

Bu miktar küçük kıyafetler için olmaktadır. Şayet sizin rengi değişmiş olan kıyafetiniz daha büyükse o zaman miktarlarını orantılı olacak şekilde arttırmanız önerilmektedir. Bunun için yapacağınız ilk işlemin sizlerin bir leğen içerisine kaynamış su koymak ve üzerine de amonyak eklemek olur. Beyaz kıyafetinizi içerisine koyun ve 5 saat boyunca arada bir karıştırmak sureti ile bekletmelisiniz. Sonrasında ise beyaz kalıp sabun ya da bulaşık deterjanı ile birlikte elde yıkamanız sonucunda büyük bir oranda renginin ağardığını göreceksiniz. Ayrıca renginde değişiklik olmaması durumunda ise sonrasında çamaşır makinesine atmak olacaktır.

Ağartma işlemi ne anlama gelir?

Ağartma ya da beyazlatma tekstil ya da deri malzemelerinin bir ön terbiye işlemi olarak indirgen ya da yükseltgen maddelerle doğal renklerinden arındırılıp beyazlatılması işlemine denir.