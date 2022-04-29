Çamaşır makinesinde oluşan kötü koku nasıl giderilir? Giysiler yıkandıktan sonra neden kötü kokar?

Deterjan kalıntıları, biriken kirler, küflenme ve nem sebebiyle çamaşır makinelerinde kötü koku oluşabilir. Ancak, istenmeyen kokuları birkaç basit yöntemle engelleyebilirsiniz.

Giysiler Yıkandıktan Sonra Neden Kötü Kokar?

Çamaşır makinelerinde yıkamalara bağlı olarak küf birikir ve bu küf yıkanan giysi, çarşaf ve perdelere sinebilir. Bu küf yağlı bir maddeden oluşur ve kolaylıkla çamaşırlara bulaşabilmektedir.

Peki bu yağlı küf neden oluşur?

Genellikle cilt pulları, vücut yağları ve çamaşır deterjanının birleşiminden küflü yağ maddesi oluşur ve çamaşırlarda kötü kokunun oluşmasına sebep olur.

Ayrıca sadece sıvı çamaşır deterjanı kullanmak ve düşük sıcaklıkta makineyi çalıştırmak da bu küfün oluşmasına neden olan sebeplerdendir.

Bu kötü kokuyu çözmenin en pratik ve kesin çözümü çamaşır makinenize çamaşır deterjanı eklemeyin sadece bulaşık tableti koyun ve eski toz bezlerini atın. Yüksek sıcaklık derecesinde çalıştırdıktan sonra çamaşır makineniz ilk günkü gibi tertemiz kokacak ve sonraki yıkamalarınızda kötü koku sorununu yaşamayacaksınız.

Çamaşır makinesinde oluşan kötü koku nasıl giderilir?

Çamaşır makinesinde deterjan kalıntıları ve kir genellikle lastik kısmına birikir. Bu durum makine içerisinde kötü kokulara neden olabilir. Bunun için makinenizin lastiğinin temiz olmasına dikkat edin.

Deterjan gözünün temiz kalması da büyük önem taşıyor. Çünkü, toz deterjan tercih edildiğinde bir süre sonra artıklar oluşur ve istenmeyen kokular oluşturabilir. Bir kaba sıcak su ve sirke ekleyin. Temiz bir bezi bu suda ıslatıp, deterjan gözünü temizleyebilirsiniz.

Makinenizin deterjan gözüne bir miktar tuz, karbonat ve sirke ekleyip yüksek sıcaklıkta ve boş olarak çalıştırın. Ardından kalıntıları temizlemek için tekrar sıcak olarak boş yıkayın. İşlem sona erince çamaşır makinenizin kapağını açıp havalanmasını sağlayın.

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