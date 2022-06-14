Çamaşır makinesi nasıl temizlenir? Pratik bilgiler

Çamaşır makinesi temizleme için önce doğru ürün aldığınızdan emin olmanız gerekir. Ayrıca bu ürünleri doğru kullanmaya da dikkat etmek gerekir. Ağır kimyasal maddeler, çamaşır makinesi temizlenirken kesinlikle kullanılmamalıdır. Makinede geri dönüşü olmayan zararlar görülebilir. Ayrıca tüm işlemlere başlamadan önce eldiven kullanımına da önem vermeniz gerekir.

Çamaşır Makinesi İç Bölümler

Çamaşır makinesi temizliğinde iç temizlikle işe başlayabilirsiniz. İçeriden dışarıya temizlik sonradan yeniden temizleme ile uğraşmamak için önemlidir.

Tambur bölümü temizliği makinenizin uzun ömürlü olması bakımından önemlidir. Eğer makinenizde sadece bu bölümü temizlemek için program varsa bunu çalıştırmanız yeterli olur. yoksa da deterjanan faydalanabilirsiniz. Deterjan gözüne yarım ölçek sıvı deterjan ekleyip uzun programda yüksek sıcaklıkta boş şekilde çalıştırabilirsiniz.

Deterjan haznesi temizliği yapmak için tortuları gidermeye yönelik kullanım yapılır. Küflenmeye de neden olan bu kalıntılar belli aralıklarla temizlendiğinde genelde olmaz. Yumuşatıcı gözünün arkasında bir basma alanı vardır ve bu bölümü çıkararak temizliğini sağlayabilirsiniz. Önce kalıntılardan iyice arındırıp sonra da bir süre nemli beklemesi ile lekelerin kalkmasını sağlayabilirsiniz. En son da haznenin tüm bölümlerini silerek çekmeceyi yeniden takmak gerekir.

Körük lastiği temizliği de yine kalıntılar nedeniyle olabilir. Tortulu kalan bu bölüm zamanla kötü kokulara ve yüzey özelliğinin bozulmasına neden olabilir. Kullanımda arada bir bu bölümü bezle silmek gerekir. mümkün olduğunca kuru bezle her yıkama sonrası işlem olmalıdır.

Makinenizin en son dış bölümünü de deterjanla silerek temizliği tamamlayabilirsiniz. Çamaşır makinesinde kireçlenme varsa bunun için özel deterjan kullanılabilir. Bazen de servis gerekebilir.