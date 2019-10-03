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Çamaşır makinesi nasıl temizlenir?

Çamaşırlarınızın daha temiz ve makinenizin daha uzun ömürlü olması için, temizlik şart. Peki ama çamaşır makinesi nasıl temizlenir? Çamaşır makinesi temizliği için hangi ürünler kullanılır? Çamaşır makinesi kazanı ve boruları temizlenir mi? İşte detaylar...

03 Ekim 2019 Perşembe 08:35
Çamaşır makinesi nasıl temizlenir?

Çamaşırlarınızın daha temiz ve makinenizin daha uzun ömürlü olması için, temizlik şart. Peki ama çamaşır makinesi nasıl temizlenir? Çamaşır makinesi temizliği için hangi ürünler kullanılır? Çamaşır makinesi kazanı ve boruları temizlenir mi? İşte detaylar...

Çamaşır makinelerini temizlemek zor görünse de aslında çok basit bir işlem. Çamaşırların sürekli olarak döndüğü kazan kısmındaki hijyen oldukça önemli.

Çamaşırlarda kir lekesi çıkmazken bir de kötü koku üzerine eklenir. Bunun sebebi makine temizliğinden kaynaklanır.

Bulaşık makinesi kapsülü

çamaşır makinesi temziliği

Çamaşır makinesinin içerisine atıp, yüksek ısıda çalıştırdığınızda, makineniz temizlenecektir. Yağ ve kalıntıları kısa süre içerisinde yok eden bulaşık makinesi kapsülü, çamaşır makinesinin borularınıda temizleyecektir.

 

Ağız gargarası

bulaşık makinesi temizliği - çamaşır makinesi temizliği

Çamaşır makinası temizlemek için, ağız gargarası kullanabilirsiniz. Ağız gargaraları makinaların içlerini dezenfekte edecek ve kötü kokuları giderecektir. 

Sadece bir kapak gargarayı göze boşaltıp kısa bir programda makinenizi çalıştırmanız yeterlidir.

 

Sirke

bulaşık makinesi temizliği - çamaşır makinesi temizliği

2 su bardağı sirkeyle makineyi tertemiz yapabilirsiniz. Sirkenin bileşenleri sayesinde makinanız dezenfekte olacak, kireçlenmeler önlenecek ve tertemiz bir makineye sahip olacaksınız.

Bazen sirke ve karbonatı karıştırarak koymanız, daha etkili sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 08:35
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