Çamaşır makinasının kireci nasıl temizlenir? Uygulanabilir yöntemleri

Çamaşır Makinesinde Oluşan Kireçlenmeler

Çamaşır makinelerimiz icat edildikleri günden bugüne hayatımızın vazgeçilmezlerinden. Ancak sağladıkları kolaylıkların yanında meşakkatleri de yok değil. Çamaşır makineleri su ile sürekli temas halinde olan makineler olduğundan ve içinde ısıtıcı barındırdığından, bu makinaların kullanımı esnasında da sık sık kireç problemiyle karşılaşmamız muhtemel olmaktadır.

Çamaşır makinasının içinde oluşan kireçler, genellikle şebeke suyunun sertliğinden ve çamaşır makinasının bakımlarının zamanında yapılmamasından kaynaklanır. Bu nedenle de bu kireçlenme oluşumlarının önüne geçebilmek için öncelikle çamaşır makinasının bakımlarını zamanında yaptırmaya özen göstermeliyiz.

Aynı zamanda özellikle şebeke suyunun sert ve kireçli olduğu bölgelerde evin su girişine takılan kireç filtresi aparatı sayesinde de makinemize gelen su daha temiz geleceğinden bu kireçlenmelerin önüne geçmiş oluruz. Yine de makinemizde kireçlenme ve kireç lekeleri olduysa bu lekeleri çıkarmak bazı basit yöntemlerle mümkündür.

Çamaşır Makinasının Kirecini Temizleme Yöntemleri

Çamaşır Makinasının Genel Temizliği

Çamaşır makinesi yıkama bittikten sonra içinde bir miktar su bırakır. Bu su kalıntıları genellikle kirli sulardan oluşur. Zamanla biriken bu sular çamaşır makinasının her çalıştırılmasında yeni suyla karışarak biraz daha bakteri ve mikrop oluşumuna neden olmaktadır. Aynı zamanda makinenin rezistansı da bu kirli sudan nasibini almakta ve üzerinde bir kireç tabakası oluşmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için yılda iki kez makinemizi sirke ile yıkamamızda fayda var. 90 derecelik programda, deterjan gözüne 2 litre elma veya üzüm sirkesi ekleyip makineyi çalıştırıyoruz. Sirke, makinenin içini temizler ve rezistans üzerindeki kireçlenme kalıntıları da su sıcaklığı 90 dereceyi bulduğunda parçalanarak çıkar. Sirke kokusunu çıkarmak için ise normal deterjanla kısa programda yıkama yapıyor ve yıkamadan sonra makine kapağını açık bırakıyoruz. Boşta yapılan ikinci yıkmada deterjan sirke kokusunu alarak hoş bir koku bırakıyor.

Limon Tuzu ve Sirke kullanımı

Makineyi haftalık aralıklarla sirke ve limon tuzu kullanarak boşta çalıştırmak da kireçlerin temizlenmesi konusunda fayda sağlar. Makinenin deterjan bölümüne limon tuzu ve sirke döküp kısa programda çalıştırıyoruz. Kullandığımız limon ayrıca makinemizde hoş bir koku bırakmakta ve sirke kokusunu engellemektedir.

Limon ve Karbonat Kullanımı

Makinenin gözle görünen bölümlerinde, kazanın içinde ve siyah lastik bölümlerinde oluşan kireçlenme lekeleri için bu yöntem oldukça işe yarar. Limon suyu ve karbonatı karıtırarak bir macun yapıyor ve bu macunu kazanın içindeki kireçlenen alanlara sürüyoruz. Bu şekilde yarım saat kadar bekledikten sonra nemli bir bezle siliyor ve ardından duruluyoruz. Karbonat ve limon, pas lekelerinde olduğu gibi kireç lekelerinde de gözle görülür bir etki yapıyor ve kireci söküp atıyor. Bu yöntemle de kazan içinde ve siyah lastiklerde oluşan kireçler kolaylıkla çıkar.

Boraks ve Çamaşır Sodası Kullanımı

Doğal bir malzeme olan boraks sayesinde de makinemizin içindeki kireç lekeleri kolaylıkla çıkar. Oksijen, sodyum ve bor minerallerinden oluşan boraks, yoğun bir sökücü etkiye sahiptir ve bu etkisi sayesinde hem kireçlenme lekeleri tamamen çıkar, hem de temizlik yapılan alanda antiseptik ve dezenfektan etkileri ortaya çıkar. Boraks maddesini çamaşır sodası ile sulandırdıktan sonra bu karışıma bir bez batırıp bu bezle karışımı kireçli olan alanlara sürüyoruz. Çok fazla bastırmadan bu karışımla ovduğumuz alanlardaki kalıntılar kolaylıkla çıkacaktır.

Kireç Çözücü Kullanımı

Kireç çözücü sprey kimyasallar da bu kalıntılardan kurtulmak konusunda fayda sağlayacaktır. Ancak kireç çözücü kullanılarak yapılan temizlikten sonra temizlenen alan iyice durulanmalı ve makine en az 1 kez boşta çalıştırılmalıdır.

GÖRÜNMEYEN NOKTALARIN TEMİZLİĞİ

Çamaşır makinesinde görünen ya da görünmeyen her noktanın titizlikle temizlenmesi önem arz ediyor. Yalnızca bir noktaya odaklanırsak çamaşırlarımız dilediğimiz kadar temiz olmayabilir. Bunun yanı sıra makinemizin ömrü de azalmış olur. Lastik içleri, deterjan haznesi gibi alanları da temizleyerek dilediğimiz hijyene kolayca ulaşabiliriz.

HAZNEDEKİ KİRLERDEN KURTULUN!

Deterjan bölümü, makine temizliği için oldukça önemlidir. Buraya eklediğimiz tüm temizleyici maddeler zamanla birikir ve tortu yaparak, çamaşırlarımızın düzgün bir şekilde yıkanmasını engel olurlar. Makine temizliği için kullanabileceğimiz çeşitli yöntemler bulunuyor. Ancak içlerinde en etkili yol çamaşır suyu kullanarak yapılan karışımdır. Bu karışımı kullanarak hem makinemizin hem de kıyafetlerimizin daha temiz ve hijyenik olmasını sağlayabiliriz. Karışımı hazırlamadan önce eldiven kullanarak ellerinizi koruyabilirsiniz.

Malzemelerimiz çamaşır suyu ve bir kap sudan oluşuyor.

Suyu ılık olacak şekilde ısıtın. İçerisine birkaç damla çamaşır suyu damlatın ve karıştırın.

Makinenizin deterjan haznesini hazırladığınız karışım ile yıkayın.

Bu karışım ile yalnızca deterjan haznesini değil, lastik içi ve dış yüzeyleri de hijyenik hale getirebilirsiniz. Böylece çamaşır makinenizi tam manası ile temiz ve sağlıklı bir hale getirip, kullanabilirsiniz.

Yapacağınız işlemlerle yalnızca çamaşırlarınızın daha temiz yıkanmasını değil, makinenizin ömrünün uzamasını da sağlayacaksınız. Kireç ve kir, tüm parçaların zamanından çok önce bozulmasına sebep olur. Verdiğimiz temizlik tüyolarını düzenli bir şekilde kullanmanız hayati öneme sahip. Yöntemler sayesinde her zaman hijyenik ve sağlıklı çalışan makineye sahip olacaksınız.