  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

29 Nisan 1951: Doğu Türkistanlı Mücahid Lider Osman Batur Han'ın kurşuna dizilmesi

29 Nisan 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Alaattin Çakıcı'dan Muhammet Yakut'a: Yiğit olan adamın karşısına dikilir!

Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na SNC tepkisi! 'CIA ile çalışan bir şirket'

Benzine bir büyük indirim daha geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce haneye maddi yardım müjdesi

HÜDA PAR'a bir saldırı daha!

AFAD açıkladı! 'İllerine geri dönmek isteyen depremzedelere kolaylık sağlanacak'

Çin yuanı, ABD dolarını geçti: Çin’in dış ticaretinde dolar ikinci sıraya düştü! Nükleer santral, enerjide dönüşüm

AYM Üyesi Topal 'kadın ve erkek eşittir' ifadesine karşı çıkıp şerh düştü!
Siyaset Cama kurşun değdi: Kıyamet! Bina yandı: Çıt yok!
Siyaset

Cama kurşun değdi: Kıyamet! Bina yandı: Çıt yok!

Yeniakit Publisher
2023-04-29 10:55:00 -
Cama kurşun değdi: Kıyamet! Bina yandı: Çıt yok!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Cama kurşun değdi: Kıyamet! Bina yandı: Çıt yok!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhalif kesimin İYİ Parti ve Akit konusundaki ikiyüzlü tutumunu eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İyi Parti’nin İstanbul il merkezine bir yorgun kurşun değdi diye, 10 gün tartıştılar..

“Tehdit ediliyoruz” dediler..

“Sindirilmek isteniyoruz” dediler..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dediler ha dediler..

Yorgun kurşunun sahibi bulundu, ifadesi alındı..

Kurşunun ruhsatlı silahtan atıldığı tespit edildi, balistik muayene ile doğrulandı..

Yetinmediler..

“Arkasındakileri de bulun” diye tepindiler.. “Arkasında kimse yok, uyduralım mı” denildi, cevap veremediler..

AK Parti İstanbul İl Başkanı O. Nuri Kabaktepe, hemen ilk gün geçmiş olsun ziyaretinde bulundu, üzerini örttüler..

Birkaç gün sonra, CHP İstanbul İl başkanlığı önünden geçen dört tane sosyal medya manyağı, havaya ateş açtı.. Kıyameti koparttılar..

Bu sefer cama değen bir şey de yoktu.

İl merkezinin olduğu otoyolda üç tane kovan buldular, üzerinde tepindiler..

O sosyal medya manyakları da bulundu, ifadeleri alındı..

Yine tatmin olmadılar.

Bir bardak suda fırtına koparttılar..

“Nerde, nerde” dediler.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Akit binasındaki yangında son durum
Akit binasındaki yangında son durum

Gündem

Akit binasındaki yangında son durum

Akit Medya Grubu yangınıyla ilgili ŞOK detaylar… Önce büyük bir patlama sesi duyuldu! Akit’teki yangında İBB ihmali
Akit Medya Grubu yangınıyla ilgili ŞOK detaylar… Önce büyük bir patlama sesi duyuldu! Akit’teki yangında İBB ihmali

Gündem

Akit Medya Grubu yangınıyla ilgili ŞOK detaylar… Önce büyük bir patlama sesi duyuldu! Akit’teki yangında İBB ihmali

Doğan Kasadolu'dan Akit'e geçmiş olsun mesajı!
Doğan Kasadolu'dan Akit'e geçmiş olsun mesajı!

Gündem

Doğan Kasadolu'dan Akit'e geçmiş olsun mesajı!

İhsan Şenocak Hoca'dan Akit Medya'ya geçmiş olsun mesajı!
İhsan Şenocak Hoca'dan Akit Medya'ya geçmiş olsun mesajı!

Gündem

İhsan Şenocak Hoca'dan Akit Medya'ya geçmiş olsun mesajı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23