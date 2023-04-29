Cama kurşun değdi: Kıyamet! Bina yandı: Çıt yok!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Cama kurşun değdi: Kıyamet! Bina yandı: Çıt yok!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhalif kesimin İYİ Parti ve Akit konusundaki ikiyüzlü tutumunu eleştirdi.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
İyi Parti’nin İstanbul il merkezine bir yorgun kurşun değdi diye, 10 gün tartıştılar..
“Tehdit ediliyoruz” dediler..
“Sindirilmek isteniyoruz” dediler..
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Dediler ha dediler..
Yorgun kurşunun sahibi bulundu, ifadesi alındı..
Kurşunun ruhsatlı silahtan atıldığı tespit edildi, balistik muayene ile doğrulandı..
Yetinmediler..
“Arkasındakileri de bulun” diye tepindiler.. “Arkasında kimse yok, uyduralım mı” denildi, cevap veremediler..
AK Parti İstanbul İl Başkanı O. Nuri Kabaktepe, hemen ilk gün geçmiş olsun ziyaretinde bulundu, üzerini örttüler..
Birkaç gün sonra, CHP İstanbul İl başkanlığı önünden geçen dört tane sosyal medya manyağı, havaya ateş açtı.. Kıyameti koparttılar..
Bu sefer cama değen bir şey de yoktu.
İl merkezinin olduğu otoyolda üç tane kovan buldular, üzerinde tepindiler..
O sosyal medya manyakları da bulundu, ifadeleri alındı..
Yine tatmin olmadılar.
Bir bardak suda fırtına koparttılar..
“Nerde, nerde” dediler.
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