  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TBMM TV Taner Akkuş’a plaket verdi

Ali Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması

Kadınlar adetliyken (hayız halinde) arefe günü ihlas suresini okuyabilir mi?

Camiler ne zaman ibadete açılıyor, süreçte nelere dikkat edilecek?

YHT seferleri ne zaman başlıyor? Yüksek Hızlı Tren yolculuk bileti nasıl alınır?
için kalan
Aktüel

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin ilk bebeği “Defne Sakura” dünyaya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ilk bebeğin dünyaya geldiğini ve ailesi tarafından Defne Sakura isminin verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 19:04:06 -
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin ilk bebeği “Defne Sakura” dünyaya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ilk bebeğin dünyaya geldiğini ve ailesi tarafından Defne Sakura isminin verildiğini duyurdu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde ilk bebeğin dünyaya geldiğini ve ailesi tarafından Defne Sakura isminin verildiğini duyurdu. Fahrettin Koca, bebeğin görüntüsüne yer verdiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:


“Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde dün ilk bebek dünyaya geldi. Bebeğe biricik ablası tarafından Defne, annesi tarafından Sakura adı verildi. Hoş geldin, dünyaya umut getirdin Defne Sakura. Tuğba ve Ömer Sönmez çiftini kutluyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı