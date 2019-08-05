Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki cam kemik hastası Sakine Çiçek, kendisi ve aynı hastalığı taşıyan kardeşi Umut Emre'nin tedavisi için ağlayarak hayırseverlerden yardım istemişti. Umut Emre’nin cam kemik hastası olmasıyla birlikte Cam kemik hastalığı nedir cam kemik hastalığı belirtileri ve tedavisi nedir? araştırılmaya başlandı.

Cam kemik/bebek hastalığı, kemiklerde kolay ve sık kırılma, mavi sklera, diş bozuklukları ve işitme bozukluklarının birlikte görülebildiği, genetik geçişli bir hastalıktır.

Cam bebek/kemik hastalığının nedenleri

Cam bebek/kemik hastalığı kemik yapısında da bulunan tip 1 kollajenin yapı bozukluğu ile ortaya çıkmaktadır.

Cam kemik hastalığının tedavisi

Cam bebek/kemik hastalığında kırık olunca kırık tedavisi yapılmalı, gecikmiş olgularda gözlenen deformiteler düzeltilmelidir. Bunun yanı sıra gen tedavisi ve büyüme hormonu ile tedavi konularında çalışmalar sürmektedir. Son yıllarda kırık sıklığını azaltmak için osteoporozda da kullanılan bifosfonatların belli doz ve aralıklarla cam kemik hastalıklı çocuklara verilmesi ile başarılı sonuçlar bildirilmektedir. Bu çocukların mobilizasyonu konusunda fizik tedavi ve rehabilitasyona mutlak ihtiyaç vardır.