Özellikle aşure ve iç pilav tariflerinde çokça kullanılan çam fıstığı, dolmalık fıstık ismiyle de biliniyor. Türk mutfağında pilav, dolma ve helvanın bir malzemesi olarak kullanılan çam fıstığının faydaları ise kendisi kadar bilinmiyor. Çam fıstığının faydaları neler? Çam fıstığının fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Çam fıstığının faydaları neler?

Bol miktarda protein ve mineral içeren çam fıstığı, yüksek yağ asidi içeriği sayesinde iştahı bastırarak kilo vermeye yardımcı olur.



C, B ve B2 vitamini oranıyla akciğer hastalıklarına, verem, grip, soğuk algınlığı, nefes darlığı, bronşit, astım, öksürük, göğsü yumuşatma, balgam sökme sorunları üzerinden yapıcı etki sağlar.



Nitrik oksit üretiminin artmasını sağlayarak kalp ritmini dengeler. Bu sayede kalp krizi ve inme riski en aza indirgenmiş olur.



Tüberküloz ve aneminin gelişmesini önleyici etkiye sahiptir.



Siroz, onikiparmak bağırsağı, mide, damar tıkanıklığı gibi sorunlarda yararlıdır.



Vücuttaki romatizmal ağrılara iyi gelir.

Özellikle gebeler için önemli bir besindir. Bebeğin gelişimini destekler.



Yüksek miktardaki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.



Cinsel isteksizliği giderir, sperm sayısının artışında önemli bir rol oynar.

Çam fıstığının fiyatı ne kadar?

Dünyanın önemli çam fıstığı üretim merkezlerinden İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'nda, son 10 yılda üretimin 1500-2000 tonlardan 150 tona gerilemesi ürünün kilogram fiyatını 400 lira seviyesine çıkardı. Üreticiler tarafından ağaçtan toplanarak tesislerde işlenilen çam fıstığı kabuğundan çıkarılarak satışa sunuluyor.