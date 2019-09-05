0553 313 94 23

Çam fıstığının faydaları neler? Çam fıstığının fiyatı ne kadar?

Özellikle aşure ve iç pilav tariflerinde çokça kullanılan çam fıstığı, dolmalık fıstık ismiyle de biliniyor. Türk mutfağında pilav, dolma ve helvanın bir malzemesi olarak kullanılan çam fıstığının faydaları ise kendisi kadar bilinmiyor. Çam fıstığının faydaları neler? Çam fıstığının fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

05 Eylül 2019 Perşembe 17:11
Çam fıstığının faydaları neler? Çam fıstığının fiyatı ne kadar?

Özellikle aşure ve iç pilav tariflerinde çokça kullanılan çam fıstığı, dolmalık fıstık ismiyle de biliniyor. Türk mutfağında pilav, dolma ve helvanın bir malzemesi olarak kullanılan çam fıstığının faydaları ise kendisi kadar bilinmiyor. Çam fıstığının faydaları neler? Çam fıstığının fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Çam fıstığının faydaları neler?

Bol miktarda protein ve mineral içeren çam fıstığı, yüksek yağ asidi içeriği sayesinde iştahı bastırarak kilo vermeye yardımcı olur.

C, B ve B2 vitamini oranıyla akciğer hastalıklarına, verem, grip, soğuk algınlığı, nefes darlığı, bronşit, astım, öksürük, göğsü yumuşatma, balgam sökme sorunları üzerinden yapıcı etki sağlar.

Nitrik oksit üretiminin artmasını sağlayarak kalp ritmini dengeler. Bu sayede kalp krizi ve inme riski en aza indirgenmiş olur.

Tüberküloz ve aneminin gelişmesini önleyici etkiye sahiptir.

Siroz, onikiparmak bağırsağı, mide, damar tıkanıklığı gibi sorunlarda yararlıdır.

Vücuttaki romatizmal ağrılara iyi gelir.

Özellikle gebeler için önemli bir besindir. Bebeğin gelişimini destekler.

Yüksek miktardaki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Cinsel isteksizliği giderir, sperm sayısının artışında önemli bir rol oynar.

Çam fıstığının fiyatı ne kadar?

Dünyanın önemli çam fıstığı üretim merkezlerinden İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'nda, son 10 yılda üretimin 1500-2000 tonlardan 150 tona gerilemesi ürünün kilogram fiyatını 400 lira seviyesine çıkardı. Üreticiler tarafından ağaçtan toplanarak tesislerde işlenilen çam fıstığı kabuğundan çıkarılarak satışa sunuluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:11
  1. İzmir
  2. Çam fıstığının fiyatı
  3. Çam fıstığının fiyatı ne kadar
  4. Çam fıstığı
  5. çam fıstığının faydaları
  6. Çam fıstığının faydaları neler
  7. Çam fıstığı nelere iyi gelir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonu’da 48 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
    1. Kastamonu’da 48 adet uyuşturucu hap..
    2. İngiltere'de erken seçim teklifi..
    3. HDP'li vekil Nimetullah Erdoğmuş,..
    4. "Şehrimiz Karabük" dersi çalışmaları
    5. Kamerun'da parktan kaçan iki aslan..
    6. Başkan Köse’den hayvan barınağında..
    7. Bu köpekleri besleyenlere 7 bin 802..
    8. "Medeniyet değerlerimizi yeniden..
    9. Rusya 'Erdoğan' dedi! Sosyal medyada..
    10. Çaycuma’da ’Erasmus + Proje yazma..
    11. FETÖ zanlıları adliyeye sevk edildi
    12. Malatya TSO’da "Dijital Oda" dönemi..
    13. KATSO’da manavların sorunları masaya..
    14. Devrek Belediyesi’nden meclis..
    15. Ağrı’da içme suları sağlık..
    16. Nevşehirli çocuklar pony atlarla..
    17. Ağrı’da okula uyum haftası başladı
    18. Eskişehir narkotik polisinden dev bir..
    19. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, kaza..
    20. Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki..
    21. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    22. 2 adet yemek bütün vücudu etkiliyor!
    23. Ergene Belediyesi eylül ayı olağan..
    24. Putin’den Abe’nin İkinci Dünya Savaşı..
    25. Kara Kuvvetleri 4 hastayı helikopterle..
    26. HDP binasına terör baskını
    27. Su kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk..
    28. Eskişehirspor yönetiminde kazan..
    29. İnsan olan bunu yapmaya utanır!
    30. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Eski Bakan Egemen Bağış'a yeni görev!
    Eski Bakan Egemen Bağış'a yeni görev!
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'