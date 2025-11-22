Çalma listelerinizi diğer platformlardan Spotify’a sıfırdan oluşturmadan taşıyın

Apple Music veya başka bir platformda yıllardır özenle hazırladığınız çalma listelerini artık Spotify’a sıfırdan oluşturmak zorunda kalmadan aktarabilirsiniz. Üstelik bunun için ek bir uygulama indirmenize veya ücret ödemenize gerek yok. Spotify, TuneMyMusic ile yaptığı yeni entegrasyon sayesinde liste senkronizasyonu, paylaşımı ve yedekleme işlemlerini doğrudan uygulama üzerinden sunmaya başladı.

APPLE MUSİC’TEN SPOTİFY’A NASIL AKTARILIR?

Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, SoundCloud gibi birçok hizmetten liste taşımak için yapmanız gerekenler oldukça basit:

• Spotify mobil uygulamasını açın.

• Your Library (Kitaplığın) bölümüne gidin.

• Sayfanın en altına inin ve Import your music (Müziğini içe aktar) seçeneğine dokunun.

• Get Started (Başla) diyerek TuneMyMusic bağlantısını kurun.

• Aktarmak istediğiniz müzik platformunu seçin.

Bağlantı kurulduktan sonra çalma listeleriniz Spotify’da görüntülenir. Bu işlem yalnızca kopyalama yapar; listeleriniz eski platformda olduğu gibi durmaya devam eder. (Özellik kademeli olarak dağıtılıyor, göremiyorsanız uygulamayı güncellemeniz gerekebilir.)

GEÇMİŞTE ZOR OLAN VERİ AKTARIMI ARTIK DAHA KOLAY

Müzik platformları arasında çalma listesi taşımak uzun süre sınırlı bir özellik olarak kalmıştı.

TuneMyMusic zaten Spotify ile çalışıyordu ancak kullanıcıların ücretsiz deneme açması gerekiyor ve 500 şarkı sınırına ulaştıktan sonra ücretli sürüme geçmeleri isteniyordu. Benzer şekilde FreeYourMusic ve Soundiiz gibi üçüncü taraf araçlar da vardı.

Apple Music ise iOS ve iPadOS’te (Ayarlar > Uygulamalar > Müzik), Android uygulamasında ve web sürümünde yerleşik transfer seçenekleri sunuyor. YouTube Music ise içe ve dışa aktarmayı desteklese de tüm platformlarda doğrudan aktarım yapabilmek için hâlâ üçüncü taraf hizmetlere ihtiyaç duyuyor.