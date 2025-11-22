İddia: 50 bin mahkuma kısmi af geliyor! İki suç kapsam dışında

COVID-19 salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarının denetimli serbestlikle dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamının genişletilmesine yönelik talepler bir defa daha Meclis gündemine geldi.

AK Parti ve Adalet Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı 11’inci Yargı Paketi’nin bu hafta Meclis’e sunulması bekleniyordu. Ancak, MHP ve Adalet Bakanlığının da talebi ile pakete COVID-19 salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamını genişleten bir maddenin eklenmesi gündeme geldi.

Bu sebeple, Yargı Paketi’nin TBMM’ye sunulması da önümüzdeki haftaya kaldı. Daha önce çıkarılan düzenleme 31 Temmuz 2023 tarihi öncesinde cezası kesinleşenleri kapsıyordu. Yeni düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak mahkûmiyeti kesinleşmeyenlere de cezaevinden erken çıkma yolu açacak. Aynı düzenleme haziran ayında çıkarılan 10’uncu yargı paketi ile gündeme gelmiş, ancak son anda rafa kaldırılmıştı.

Kritik tarih: 31 Temmuz 2023

Düzenleme Meclis’ten geçerse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarda tamamlayacak. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olmak kaydıyla, denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.

İlk etapta 50 bin mahkum faydalanacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; örgütlü suçlar ile terör suçlarının hariç tutulacağı düzenlemeden ilk etapta 50 bin civarında hükümlünün yararlanacağı belirtiliyor. Ancak bu sayının mahkemelerde süren dava süreçleri ilerledikçe artacağı ifade ediliyor.

Adalet Bakanlığı kaynakları, “31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin cezalarının ne zaman kesinleşeceğine dair bir veri olmaz. Çünkü bu tarihten önce suç işlemiş olsa da cezası belki 3 ay sonra belki 3 yıl belki 10 yıl sonra kesinleşecek olanlar var. O sebeple, ceza kesinleştiğinde bu düzenlemeden yararlanma söz konusu olacağı için sayı artar” dedi.

Eşitlik ilkesine aykırı

Adalet Bakanlığı ve AK Parti kaynakları eski düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna ilişkin tartışmaların haklı olduğuna dikkat çekiyorlar. Yapılan değerlendirmelerde “İki kişi düşünün; aynı mahkemede yargılandı. Aynı cezaları aldılar. Ama birininkinin cezası 31 Temmuz 2023 öncesi kesinleşti, diğerininki sonraya kaldı. Burada bir adaletsizlik ortaya çıkıyor. O nedenle 31 Temmuz 2023 tarihi, cezanın kesinleştiği tarih değil, suçun işlediği tarih olarak esas alınarak düzenleme yapılacak” görüşü dile getiriliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde bu konuda düzenleme yapılabileceğinin mesajını vermişti. Tunç, “COVID izni olarak bilinen yasadan dolayı çok talep geliyor. O dönem, sadece cezası kesinleşenler yararlanmıştı. 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyip davası sonuçlanmayan da niye ben yararlanamıyorum?’ diyor. Bu sebeple eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir” demişti.

MHP'nin de gündemindeydi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da uzun süredir söz konusu düzenlemenin yasalaştırılması için çaba gösteriyor. Yıldız, önceki gün yaptığı açıklamada geçmişte dosyası kesinleşmiş mahkûmların uygulamadan faydalandığını, yargılamaları süren sanıkların ise mağduriyet yaşadığını belirterek, “Bu eksikliğin kesin olarak giderilmesi lazım” diye konuştu.

AK Parti ve Adalet Bakanlığı yapılacak düzenlemenin ‘af’ niteliğinde olmadığını savunsa da, binlerce kişi cezaevlerinden çıkacağı için bir anlamda ‘kısmi af’ olarak değerlendiriliyor.