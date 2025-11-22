Haber Merkezi Giriş Tarihi: BİM’de bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar! 25-28 Kasım aktüel kataloğu
BİM, 25-28 Kasım aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta market raflarında kişisel bakım ürünlerinden oyuncaklara, mutfak gereçlerinden saklama kablarına kadar pek çok indirimli ürün yer alıyor. Öne çıkan ürünler arasında Altın rimli ayaklı kase ve kurabiyelik setleri, Borcam dikdörtgen fırın tepsisi ile çeşitli saklama kapları bulunuyor. BİM müşterileri, kataloğu inceleyerek avantajlı alışverişlerini planlayabilir.