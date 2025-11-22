  • İSTANBUL
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
BİM’de bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar! 25-28 Kasım aktüel kataloğu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
BİM’de bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar! 25-28 Kasım aktüel kataloğu

BİM, 25-28 Kasım aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta market raflarında kişisel bakım ürünlerinden oyuncaklara, mutfak gereçlerinden saklama kablarına kadar pek çok indirimli ürün yer alıyor. Öne çıkan ürünler arasında Altın rimli ayaklı kase ve kurabiyelik setleri, Borcam dikdörtgen fırın tepsisi ile çeşitli saklama kapları bulunuyor. BİM müşterileri, kataloğu inceleyerek avantajlı alışverişlerini planlayabilir.

#1
Foto - BİM’de bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar! 25-28 Kasım aktüel kataloğu

1. Kuru Kedi Maması (Apeli 1,5 kg): 149 TL 2. Kuru Köpek Maması (Apeli 150 g): 18,50 TL 3. Kuru Kedi Maması (Apeli 100 g): 50 TL

#2
Foto - BİM’de bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar! 25-28 Kasım aktüel kataloğu

4. Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi (Molped): 415 TL 5. Islak Havlu (Sleepybabies Deepfresh): 25 TL 6. Tuvalet Kağıdı (Familya Natural): 299 TL 7. Kağıt Havlu (Familya Natural): 179 TL 8. Toz Deterjan (ABC Sık Yıkananlar 12 kg): 315 TL 9. Sıvı Çamaşır Deterjanı (ABC Matik 3 lt): 189 TL 10. Çamaşır Yumuşatıcısı (Vernel Max): 52,50 TL 11. Klasik Çamaşır Suyu (Vissmate Gürül Gürül 4 L): 56 TL 12. Yüzey Temizlik Havlusu (Mr. Oxy Maxima): 66 TL 13. Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı (Bingo Soft Lotus 1440 ml): 230 TL 14. Bulaşık Tableti (Temizleyici Spark 45'li): 59,50 TL 15. Bulaşık Makinesi Tuzu (Spark 1,5 kg): 26 TL 16. Bulaşık Makinesi Parlatıcısı (Spark Kurutucu):

#3
Foto - BİM’de bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar! 25-28 Kasım aktüel kataloğu

17. Peluş Mikrofiber Bez (Mr.Green): 15 TL 18. Mini Cep Mendillime: 7 TL 19. Hijyenik Ped (Scarlett 9'lu): 18,90 TL 20. Saç Spreyi (Toni&Guy): 250 TL 21. Köpük Sabun (Pompaja 500 ml): 65 TL 22. Şampuan (Syoss 450 ml + 2 Adet Mat Saçlar İçin Şampuan 450 ml): 65 TL 23. Diş Macunu (Colgate 50 ml): 55 TL 24. Alüminyum Folyo (Rooc 39 metre): 69 TL 25. Oda Kokusu (Flower Mist 90 ml): 99 TL 26. Göz Kalemi (Flormar Extreme Mat Gel): 149 TL 27. Maskara (Flormar Extreme Volume): 249 TL 28. Lipgloss (Flormar): 159 TL 29. Dudak ve Yanak Renklendirici Tint (Flormar): 199 TL 30. Stick Ruj (Flormar): 149 TL 31. 2'li Deodorant Seti (Caldion Kadın-Erkek Jagler Erkek): 129 TL 32. Parfüm (Repute Chronic Men 100 ml): 189 TL 33. Deodorant (Repute Chronic Men 150 ml): 69 TL 34. Roll-On (Repute Chronic Men 50 ml): 45 TL 35. 3'lü Makyaj Süngeri Seti (Naturalove): 145 TL 36. Vazo (Crystal Lambası Ledolet): 149 TL 37. Crystal A60 Ampul (Ledolet): 149 TL 38. Erkek T-Shirt (Akar): 105 TL 39. Erkek Fanila (Akar): 95 TL 40. Lazer Kesim Slip (Elite Life): 45 TL 41. Lazer Kesim Yüksek Bel Slip (Elite Life): 57,50 TL 42. Kız Çocuk Külotlu Çorap (Cotton): 59 TL 43. Kız Çocuk Külotlu Çorap (Balonlu): 59 TL 44. Dizaltı Çorap (20 Den Mujde): 18 TL

#4
Foto - BİM’de bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar! 25-28 Kasım aktüel kataloğu

• Oje Kurutucu: 199 TL • Manikür Pedikür Seti: 249 TL • Şarjlı Törpü: 279 TL • Kaş Düzeltme Cihazı: 179 TL • Siyah Nokta Temizleyici: 249 TL • Manikür Pedikür Seti: 249 TL • Makyaj Fırçası Temizleme Cihazı: 349 TL • Led Işıklı Cımbız: 99 TL • Led Işıklı Ayna: 225 TL • Ağız Duşu: 549 TL • 4in1 Lady Shaver Vücut Bakım Cihazı: 499 TL • Saç Düzleştirici: 399 TL • Saç Şekillendirici: 399 TL • Saç Düzleştirici: 899 TL • Hava Üflemeli Saç Düzleştirici: 2.750 TL • Diş Fırçası: 349 TL • Yüz ve Boyun Bakım Cihazı: 549 TL • Vücut Bakım Seti: 399 TL • Mini Düzleştirici Tarak: 449 TL • Erkek Kişisel Bakım Seti: 149 TL • Saç Sakal Düzeltme Makinesi: 299 TL • Şarjlı Diş Fırçası: 349 TL

