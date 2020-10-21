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Teknoloji Call center software! Çağrı merkezi yazılımları
Teknoloji

Call center software! Çağrı merkezi yazılımları

Call center software yani çağrı merkezi yazılımı en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki What is call center system (Çağrı merkezi sistemi nedir?) Çağrı merkezi yazılımı nasıl kullanılır? (How to use call center software?) Çağrı merkezleri hangi yazılımları kullanıyor? İşte call center software çağrı merkezi yazılımı detayları.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:54:00 - 2020-10-21 12:01:07
Call center software! Çağrı merkezi yazılımları

Çağrı merkezleri işletmeler ve müşteriler için ne kadar faydalı bir birim olduğu herkes tarafından bilinmekte. Call center yani çağrı merkezi, işletmelerin, var olan müşterilerinin yanında yeni müşterilere ulaşmak için iletişim kurdukları teknolojinin faydalarından da yararlanılarak telefon, SMS, anlık ileti gibi erişim yöntemleriye sağladıkları yazılım, donamım ve nitelikli iş gücünün bir araya getirilmesiye oluşan merkezlerdir.

Çağrı merkezleri müşterilerin ürün hakkındaki şikayeti, satışi, önerileri gibi konularda gelen çağrılarını cevaplandırmanın yanında, çağrı merkezi yazılımı üzerinden bilgisayar ortamında müşterileri aranmasıdır. Müşteriye bir adım daha yakın olabilmek için firmaların teknolojinin imkanlarından faydalanmak yeni yöntemleri devreye sokmaları gerekmektedir. Firmalar potansiyel müşterilerine ulaşmak ve var olan müşterilerini elde tutmak için Call center yani çağrı merkezi yöntemini tercih etmektedir. Müşteriler de satın aldıkları ya da satın alacaları ürün hakkında firmaların çağrı merkezini arayarak daha hızlı ve daha etkin bir şeklide ürün hakkında istediği bilgiye sahip olabilmekte. Peki çağrı merkezleri hangi yazalımı kullanıyor? Call center software işte çağrı merkezi yazılım programları.

Çağrı merkezleri hangi yazılımları kullanıyor? 

Müşteri desteği, işletmelerin müşterilerin sorunlarını hızla çözmelerine yardımcı olduğu için müşteri deneyiminin önemli bir parçasıdır. Ancak soru şu: Hangi müşteri desteği yöntemini kullanmalısınız? E-posta mı? Canlı sohbet? Sohbet robotu mu? Sorularına cevap verilmesi gerekir. Peki bir çağrı merkezi için ne tür bir yazılıma ihtiyacınız var? Piyasada pek çok çözüm var, bu nedenle doğru seçimi yapmak zordur. Çağrı merkezleri Call center software! Çağrı merkezi yazılımı olarak genellikle bulut tabanlı yazılımı kullanılmakta.

Bulut tabanlı çağrı merkezi yazılımı bulutta barındırılır; bu, tüm donanım ve yazılımlardan bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının sorumlu olduğu anlamına gelir. İstemci olarak, basitçe oturum açın ve bu yazılımı bir web tarayıcısı aracılığıyla kullanın. Bulut tabanlı çağrı merkezi yazılımı, işletmelerin satışları kolaylaştırmasına ve müşteri desteğini geliştirmesine yardımcı olur. Aircall, gelişmiş arama yönetimi ve yönlendirme yetenekleri, işbirliği işlevselliği ve ayrıntılı analitik dahil olmak üzere birçok özellikle birlikte gelen tam işlevli bulut tabanlı çağrı merkezi yazılımı sağlar. Aircall'ı Salesforce, Zoho ve Hubspot gibi popüler CRM'lerle entegre etmek kolaydır. İşte değer Call center software! Çağrı merkezi yazılımları.

 

l TallDesk Çağrı Merkezi Yazılımı

l Bitrix Çağrı Merkezi Yazılımı

l Nextiva Çağrı Merkezi Yazılımı

l HubSpot Yardım Masası Yazılımı

l Five9 Çağrı Merkezi Yazılımı

l CloudTalk Çağrı Merkezi Yazılımı

l Dixa Çağrı Merkezi Yazılımı

l RingCentral Çağrı Merkezi Yazılımı

l Integra Çağrı Merkezi Yazılımı

l 8x8 Çağrı Merkezi Yazılımı

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