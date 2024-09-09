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Yerel Çalıştığı mutfakta kanlar içerisinde bulundu
Yerel

Çalıştığı mutfakta kanlar içerisinde bulundu

Yeniakit Publisher
2024-09-09 21:17:00 -
Çalıştığı mutfakta kanlar içerisinde bulundu

Antalya'da yaşayan bir kişi, çalıştığı mutfakta ölü olarak bulundu.

Antalya'da internet üzerinden oynadığı kumar nedeniyle çevresine borçlu olduğu iddia edilen aşçı, çalıştığı işyerinin mutfağında ölü olarak bulundu. Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, aşçının cansız bedeni cenaze aracına konurken mesai arkadaşları gözyaşı döktü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Antalya'nın Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 3805 sokak üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde işyerini açan çalışanlar işletmede aşçı başı olarak çalıştığı öğrenilen Ömer Y. (40) mutfak bölümünde kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Ömer .Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ömer Y.'nin kumar nedeniyle 200 bin TL üzerinde çevresinden borç aldığı ve ödemekte zorluk çektiği için psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Savcılık incelemesi ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Ömer Y'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Ömer Y'nin cansız bedeninin cenaze aracına taşınması sırasında mesai arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili intihar ihtimali üzerine yoğunlaştı.

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