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Dünya Çalıştığı kanalın görüntülerini çeken bir kişi yakalanmıştı! İngiltere'de İranlı gazeteciye bıçaklı saldırı
Dünya

Çalıştığı kanalın görüntülerini çeken bir kişi yakalanmıştı! İngiltere'de İranlı gazeteciye bıçaklı saldırı

Yeniakit Publisher
2024-03-30 02:49:00 -
Çalıştığı kanalın görüntülerini çeken bir kişi yakalanmıştı! İngiltere'de İranlı gazeteciye bıçaklı saldırı

İngiltere'de yayın yapan Iran International kanalında program sunan Pouria Zeraati, bıçaklı saldırıya uğradı. Zeraati'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamaya göre, kentin güneyindeki Wimbledon'da yaşayan Zeraati, evinin önünde 30'lu yaşlarda bir kişi tarafından bıçaklandı.

Zeraati'nin hayati tehlikesi bulunmadığını açıklayan Londra polisi, saldırının sebebinin kesin olmamakla birlikte Zeraati'nin çalıştığı Iran International'ın çeşitli tehditler alan bir televizyon olduğunu ifade etti.

Iran International'a yönelik çok sayıda tehditle ilgilendiklerini kaydeden Londra Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Biriminin başındaki Dominic Murphy, yaptığı açıklamada, saldırının çok farklı sebeplerden ötürü gerçekleşmiş olabileceğini, her olasılığı değerlendirdiklerini söyledi.

Wimbledon bölgesindeki polis faaliyetlerinin artırılacağını kaydeden Murphy, tanıkların ve bilgi sahibi olanların polise ulaşmasını istedi.

Açıklamada İngiltere'deki İran kaynaklı eylem ve saldırı girişimlerine ilişkin detaylar da paylaşıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son 2 yılda İngiltere'de yaşayan İranlılara yönelik çok sayıda kaçırma ve suikast girişimi bulunduğu belirtilen açıklamada, Farsça yayın yapan ya da İran'a yönelik yayınlar yapan medya kuruluşlarına güvenlikle ilgili destek verildiği kaydedildi.

Ülkenin en büyük gazetecilik örgütlerinden Ulusal Gazeteciler Birliği (NUJ) Genel Sekreteri Michelle Stanistreet, yaptığı yazılı açıklamada Zeraati'nin bıçaklanmasının şoke edici olduğunu belirtti.

İngiltere'de 2022'de de iki İranlı gazeteciye yönelik saldırı girişimi olduğunu hatırlatan Stanistreet, son saldırının ülkedeki İranlı gazeteciler üzerinde olumsuz etkisi olacağını söyledi.

Üç şüpheli olduğu düşünülüyor

The Telegraph gazetesinin elde ettiği bilgiye göre Zeraati'ye, evinden çıktığı saat 15.30 sıralarında şüpheli bir şahıs yaklaştı.

Şahsın Zeraati'yle konuşmaya çalıştığı esnada ikinci şüpheli arkadan yaklaşarak Zeraati'yi birkaç kere bıçakladı.

İki şüpheli, yakında bekleyen bir taksiye binerek uzaklaşırken taksi şoförünün de üçüncü şüpheli olduğu düşünülüyor.

Londra Polisi henüz gözaltı işlemi yapılmadığını belirtirken iç istihbarat servisi MI5'in de bilgilendirildiğini açıkladı.

Iran International binasının görüntülerini çeken bir kişi yakalanmıştı

2023 Aralık'ta Iran International'ın Londra'nın Chiswick bölgesinde bulunan stüdyosu önünde binanın görüntülerini çeken bir kişi gözaltına alınmıştı.

Avusturya uyruklu kişinin telefonunda görüntüleri göndermek için özel bir mesaj uygulaması bulunmuş ancak uygulamanın mesajları ve görüntüleri arkasında iz bırakmadan otomatikman sildiği ortaya çıkmıştı.

Gözaltına alınan Magomed Husejn Dovtaev isimli şahıs, "Terörizm için yararlı olabilecek bilgileri toplamaya çalışmaktan" 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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