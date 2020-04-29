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Aktüel

Çalıştığı işyerinde kalan adam ölü bulundu

Antalya’da parke taşı imalatında çalışan ve aynı işyerinde barınan 62 yaşındaki adam kaldığı yerde ölü olarak bulundu.

2020-04-29 17:29:28 -
Çalıştığı işyerinde kalan adam ölü bulundu

Antalya’da parke taşı imalatında çalışan ve aynı işyerinde barınan 62 yaşındaki adam kaldığı yerde ölü olarak bulundu.


Olay, Aksu ilçesi Barbaros mahallesinde bulunan parke taşı imalathanesinde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işyerine gelen arkadaşları 2 yıldır Aksu’da yaşayan Şaban Canpolat’ı uyandırmaya çalıştılar ancak başaramadılar. Arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ve 112 acil sağlık kipleri geldi. Yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Canpolat’ın c cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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