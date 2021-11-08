Çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu

Olay, saat 12.30 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Eren Can Sokak’ta yaşandı. İnşaat halindeki binanın sahibi Ferhat Demir, apartmanı denetlemeye geldi. Demir katları dolaştığı esnada, bekçilik yapan Ergün Celep’i bodrum kattaki asansör boşluğu kısmında hareketsiz yatar halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Celep’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay hakkında inceleme başlattı. Savcı incelemesinin ardından Celep’in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Celep’in olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi.

“Cansız bedenini gördüm”

Celep’in cansız bedenini bulan Ferhat Demir, ”Bu arkadaş bizim inşaatta bekçi olarak çalışıyordu. Dün akşam 18.00 sıralarında buradaydı. Görüştüm sabah 12.30 gibi inşaata geldim. Denetlemeye başladım. Bodrum kata indim. Burada cansız bedenini gördüm. Şok oldum. Düşüp mü öldü bilmiyorum. Polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdim. 2 tane de rahatsızlığı vardı” dedi.