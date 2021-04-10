Çalışmalara hız veriyoruz

Karaismailoğlu, altyapı yatırımlarına kararlı şekilde devam ettiklerini söyledi. Türkiye’nin yatırımlar konusunda kağnı hızıyla karar alınan dönemleri geride bıraktığını vurgulayan Karaismailoğlu, “Çok şükür, ülkemiz artık kabına sığmıyor” diye konuştu.

Ana oyun kurucu

Karaismailoğlu, Türkiye’nin her alanda büyüyen, stratejik projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla gerek bölgesel gerek küresel planda ana oyun kurucu haline gelen bir ülke olduğunun altını çizdi. Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Adeta dünyanın yeni ekonomik merkezi haline gelen Avrupa, Asya ve Afrika’nın kalbindeyiz. Bu coğrafi avantajımızı kazanımlara dönüştürmek hedefiyle ülkemizi bir lojistik süper güç haline getirmek için devasa projelerimizi hayata geçiriyoruz. Avrupa ve Uzak Doğu’yu bağlayan Orta Koridor’da hakimiyetimizi ilan ederek dünyanın köprüsü haline geldik. Marmara’yı Marmara Ringi’ni oluşturmak hedefiyle Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi eserlerle donattık. 1915 Çanakkale Köprüsü’nü gelecek yıl açmaya hazırlanırken, Kanal İstanbul için çalışmalara hız verdik. Stratejik projemiz Kanal İstanbul’la lojistik iddiamızı denizlerimizde de perçinleyeceğiz. Bu projeler sayesinde Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye dünya ticaretinin kavşak noktası haline gelecek.”