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Gündem Çalışmalar tamamlandı! Bölgede acil yıkım kararı çıktı
Gündem

Çalışmalar tamamlandı! Bölgede acil yıkım kararı çıktı

Sel felaketinden büyük ölçüde etkilenen Kastamonu, Sinop ve Bartın'da hasar gören toplam 109 binanın acil yıkılması kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 15:18:00 -
Çalışmalar tamamlandı! Bölgede acil yıkım kararı çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri selin vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da hasar tespit çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Selde Kastamonu'da toplam 46, Sinop'ta 79, Bartın'da 23 binanın yıkıldığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde selden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 20 binanın acil yıkılmasına karar verilirken, 22 binanın ağır hasarlı, 540 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi. Kentte selden etkilenen diğer ilçeler İnebolu'da 1, Küre'de 2, Abana'da 6 binanın acil yıkılması kararlaştırıldı.

Ayancık'ta 76 bina yıkılacak

Selin vurduğu Sinop'un Ayancık ilçesinde 76 binanın acil yakılmasına karar verilirken, 21 binanın ağır, 676 binanın da az hasarlı olduğu belirlendi. Türkeli ilçesinde ise acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina bulunmazken, 183 binanın az hasar gördüğü belirlendi. Bartın'ın Ulus ilçesinde de 4 binanın acil yıkılması kararlaştırıldı.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da toplam 109 binanın yıkımına hasar tespit çalışmalarının ardından başlandı.

Kayıplar aranıyor

Bozkurt'ta büyük bölümü Ezine Çayı kenarında bulunan hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Öte yandan Bozkurt'ta kayıp ihbarı yapılan 26 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Ekipler, hem Ezine Çayı'nda hem de çayın döküldüğü Karadeniz'de arama çalışması yaptı. İlçede bir taraftan temizlik çalışmaları da devam ediyor.

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