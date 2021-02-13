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Gündem Çalışmada sona gelindi! İşte detaylar… Seçim barajı düşüyor
Gündem

Çalışmada sona gelindi! İşte detaylar… Seçim barajı düşüyor

AK Parti'nin seçim kanunu çalışmasında sona yaklaşıldı. Seçim barajı düşüyor, bölge 131'e çıkıyor. Barajın yüzde 5 veya 7'ye çekilmesi, seçim çevresi sayısının artırılması gündemde; daraltılmış bölge yok. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-13 10:47:01 - 2021-02-13 10:47:00
Çalışmada sona gelindi! İşte detaylar… Seçim barajı düşüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın başkanlığındaki komisyonun çalışmasını yürüttüğü seçim yasasında değişiklik öngören taslakta sona gelindi. Üzerinde görüşmeleri süren çalışmadaki önemli başlıklar şöyle:

Baraj yüzde 5 veya 7

Yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 5 veya 7 olması öngörülüyor. Başkanlık sistemiyle birlikte siyasi partilerin ittifaklar kurarak seçime girmesi sonrasında, ittifaklar için de baraj olması tartışılmıştı. Böyle bir sınırlamaya gidilmesi öngörülmüyor.

Her 5-7 vekile bir bölge

Seçim kanununda dar bölge veya daraltılmış bölge olmayacak. Ancak, her seçim çevresine 5 veya 7 milletvekili düşecek şekilde bölünecek.

131 seçim çevresi olacak

2018'de illerin milletvekili sayılarına göre yapılan hesaplamada, 5 milletvekiline bir bölge olması halinde Türkiye yaklaşık 131 seçim çevresine bölünmüş olacak. 7 milletvekiline bir seçim çevresi olması durumunda ise yaklaşık 124 seçim bölgesi olacak. 2018 seçimlerinde Türkiye'de 87 seçim bölgesi bulunuyordu.

İstanbul 20'ye bölünecek

İstanbul'da 7 milletvekiline bir bölge olması durumunda 14, Ankara 5, İzmir ise 4 seçim çevresine sahip olacak. Yüzde 5 milletvekilli bir bölge olduğunda ise İstanbul 20, Ankara 7, İzmir 6 çevre ile seçime girecek. 2023 seçimlerinde illerin nüfus artışlarına göre yeni hesaplama yapılacak. Halihazırda İstanbul'un 3, Ankara'nın 3, İzmir ve Bursa'nında ikişer seçim bölgesi bulunuyor.

Hazine yardımı koşullu

Siyasi partilere hazine yardımı koşullara bağlanacak. Milletvekili seçimlerinde en az yüzde 3 oy şartının da yüzde 5-7'ye yükseltilmesi gündemde.

Vekil kiralamaya son

Seçime katılma yeterliliği arasında yer alan TBMM'de grubu bulunma şartı da kaldırılıyor. Böylece, hülle, milletvekili kiralama gibi siyasi etik kurallarına aykırı davranışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Seçime katılma şartı olarak; yarı ilde örgütlü olma, her ilin 1/3 ünde örgütlü olma, seçimden 6 ay önce büyük kongresini yapmış olma şartı yeterli olacak.

Son şekli MHP ile verilecek

Komisyon, çalışmalarını MHP ile eşgüdüm halinde sürdürüyor. Çalışma bittiğinde taslak, AK Parti MYK'ya sunulacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın onayına gidecek. Taslak, MHP ile de paylaşılarak son şeklini alacak.

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