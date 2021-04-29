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Gündem Çalışma izin belgesi nereden alınacak? Görev belgesi formu nereden alınacak?
Gündem

Çalışma izin belgesi nereden alınacak? Görev belgesi formu nereden alınacak?

Tam kapanmada çalışanlar çalışma izin belgesi, görev belgesi nereden alınır? sorusunu sormakta. Kabine toplantısı neticesinde alınan karara göre, tam kapanma, kesintisiz sokağa çıkma yasağı 29 Nisan saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs saat 05.00'e kadar devam edecek. Kısıtlamadan muaf olan çalışanlar, denetimlerde ceza yememek için görev belgesi almak zorunda. Peki çalışma izin belgesi nasıl alınır? Görev belgesi nereden alınır? Çalışma izin belgesi nereden alınacak? Görev izin belgesi formu nereden alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 15:37:00 - 2021-04-29 15:39:19
Çalışma izin belgesi nereden alınacak? Görev belgesi formu nereden alınacak?

Çalışma izin belgesi nereden alınacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Tam kapanma, kesintisiz sokağa çıkma yasağı 29 Nisan saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs saat 05.00'e kadar devam edecek. Bu doğrultuda, muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı (genel niteliği bulunmayan) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişilerin yapacakları şehirlerarası seyahatler de izne tabi olacak.

Görev izin belgesi formu nereden alınacak?

Tam kapanmadan muaf iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapabilecek. Genelgeye göre, 29 Nisan Perşembe gününden itibaren muafiyet kapsamında bulunan iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler, e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunda bulunacak. Görev belgesi başvurusunda bulunan iş yerlerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek, bu kontrollerden sonra görev belgesi düzenlenecek.

Görev belgesi süresi ne zaman sona erecek?

Bakanlık genelgesinde üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere daha önce genelgelerle muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışan görevliler için bu iş yerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğin 2 Mayıs Pazar günü saat 00.00'da sona ereceği ifade edildi.

Görev belgesi formu

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