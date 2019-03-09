Çalışma Hayatında Kadın Sağlığı Semineri

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yıldız Pekşen, kadınların işte ve evde ağır fiziksel yüke maruz kalmasının ve anatomik yapılarının bunu kaldıramamasının kas iskelet sistemlerini bozduğunu söyledi.

Medicana Samsun Hastanesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Çalışma Hayatında Kadın Sağlığı konulu bir seminer düzenledi. Seminere konuşmacı olarak Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yıldız Pekşen katıldı. Prof. Dr. Yıldız Pekşen konuşmasına 8 Mart Kadınlar Günü konusunda bilgi vererek ve tüm katılımcıların Kadınlar gününü kutlayarak başladı. Ülkede ve dünyada kadın sorunları, özellikle çalışma hayatında kadın sağlığına yönelik olarak bilgi paylaşımında bulunan Prof. Dr. Pekşen, “Çalışan kadınların iş yaşamı ile ilgili sağlık sorunlarının başında kas iskelet sistemi hastalıkları gelmektedir. Uzun süre ayakta kalma, ağır kaldırma kadın çalışanların kas iskelet sistemine zarar vermektedir. Kadınların işte ve evde ağır fiziksel yüke maruz kalması ve anatomik yapılarının bunu kaldıramaması kas iskelet sistemlerini bozmaktadır. Daha çok bu sorun üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları genellikle tezgahtarlık, garsonluk, balık işleme ve temizlik işleri gibi fiziksel gücün çok kullanıldığı sektörlerde çalışan kadınlarda görülmektedir. Kas iskelet problemleri kadınlarda erkeklerden daha sık görülmektedir. Kadınlar fiziksel baskı ve soğuktan erkeklere göre daha fazla etkilenmekte ve daha fazla kronik sırt ağrısı çekmektedirler. Bununla beraber gelişen teknolojiye bağlı olarak bilgisayar başında uzun süreli çalışma kas-iskelet sistemi problemlerine ve genel yorgunluğa yol açmaktadır” dedi.

Dünyada ve Türkiye’de kadın istihdamı konusunda bilgi veren Prof. Dr. Yıldız Pekşen, “Dünyada ve ülkemizde kadın iş gücü ve istihdamı erkeklerle aynı düzeyde olmadığı bilinmektedir. İş gücüne katılan kadınlarında çeşitli sağlık sorunları olduğu görülmüştür. Çalışan kadınların sağlık sorunlarının başında iş yeri özellikleri, meslek hastalıkları ve üreme sağlığı sorunları yer almaktadır. Bununla beraber çalışma durumunun kadının sağlığına olumlu katkısı olduğu da söylenebilir. İş yerindeki risklerin yeterince kontrol altına alınmış olduğu ve kişilerarası ilişkilerin de olumlu olduğu bir ortamda çalışmak bir üretim etkinliğinde bulunmak kişinin sağlığı ile ilgili olarak hem bedensel hem de ruhsal ve sosyal yönden olumlu geliştirici etki yapar. Bu nedenle iş yerlerinin kadınların sağlık sorunlarını en aza indirgemesi için var olan yasal düzenlemelere uygulanabilir hale getirmesi gerekmektedir” diye konuştu.