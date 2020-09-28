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Aktüel "Çalışma Hayatı Buluşmaları"nın ikincisi yapıldı
Aktüel

"Çalışma Hayatı Buluşmaları"nın ikincisi yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, videokonferansla gerçekleştirilen toplantıda, işçi-işveren temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:48:03 -
"Çalışma Hayatı Buluşmaları"nın ikincisi yapıldı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çalışma Hayatı Buluşmaları" kapsamında işçi- işveren temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle bir araya geldiğini bildirdi.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, videokonferansla ikincisini gerçekleştirdikleri toplantıda, salgının çalışma hayatına etkilerini değerlendirdiklerini, normalleşme sürecine dair istişarede bulunduklarını belirtti.

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