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Ekonomi Çalışma Bakanlığından maden çalışanlarına İSG eğitimi
Ekonomi

Çalışma Bakanlığından maden çalışanlarına İSG eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı maden işçilerine açık havada İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 13:46:00 -
Çalışma Bakanlığından maden çalışanlarına İSG eğitimi

 Yeni Akit  Ankara 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, özellikle madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında 10 bin maden çalışanına “Geniş Kapsamlı İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi verecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen MİSGEP projesi ile KOBİ niteliğinde yeraltı kömür ve metal madenlerine, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) profesyonellerine ve arama kurtarma eğitimlerine finansal kaynak sağlanıyor. Proje, maden sektörü ile birlikte birçok tehlikeli sınıfı da kapsıyor.

Eğitimler açık havada yapılacak

Proje kapsamında maden çalışanlarına interaktif olarak verilecek 60’a yakın eğitim semineri Covid-19 ile mücadele kuralları gereği açık havada yapılacak. Ayrıca bu tür etkinliklerin çalışanların bulunduğu mekanlarda yapılacak şekilde tasarlanması öngörülüyor. Böylece düzenlenecek olan seminerler maden işletmelerinin bulunduğu alanlarda ya da maden çalışanlarının yoğunlukla ikamet ettiği ilçe, mahalle ve köylerde gerçekleştirilecek.

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