Çalışır durumdaki biçerdöverin içine düşen genç feci şekilde can verdi
Şanlıurfa'da 23 yaşında bir genç çalışır durumdaki biçerdöveri tamir etmek isterken içine düşerek hayatını kaybetti.06 Haziran 2019 Perşembe 14:48
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine biçerdöveri tamir etmeye çalışırken içine düşen genç feci şekilde hayatını kaybetti.
Akçakale ilçesi Dalca Mahallesi'nde buğday biçmek için sabah saatlerinde çalışır durumdaki biçerdövere bakım yapmak isteyen 23 yaşındaki Hasan Yılmaz, kolunu biçerdöverin dönen silindirine kaptırdı. Kısa sürede tüm vücudu dönen silindire giren genç feci şekilde hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi Akçakale Devlet Hastanesi getirilerek incelenmek üzere morga kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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