Çalışanları ve emeklileri ilgilendiriyor! Bankalara 'promosyon' çağrısı

Yeni Akit Ankara

Memur-Sen Konfederasyonu’nun 3’üncü büyük sendikası Büro Memur-Sen’den bankalara “Promosyonlar Güncellensin” çağrısı geldi.

“Yeni promosyonlar 30 bin TL”

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu çalışanlarının yaşadığı promosyon mağduriyetinin 2022’de bariz şekilde arttığını söyledi. Yusuf Yazgan "Yeni sözleşmelerde promosyonlar 30 bin liraları aşarken eski promosyonlar 4-5 bin lira civarlarında kaldı” dedi. Yazgan , “Bankalar kazanıyor çalışan kaybediyor. Bankaların kârlılığı hızla artarken çalışanların promosyonları pula döndü” İfadelerini kullandı. Çalışanlara ve emeklilere ödenen banka maaş promosyonlarının artan enflasyon nedeniyle güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Yazgan, “sendikamıza üye kamu çalışanlarından da promosyonların güncellenmesi konusunda haklı talepler geliyor” şeklinde konuştu.

“Yetkili sendikalarla masaya oturulsun”

Genel başkan Yusuf Yazgan, “Bugün bankaya yatan maaşlarda enflasyon nedeniyle artışlar olurken, eski enflasyon oranı ve maaş düzeyine göre saptanan promosyonlar komik düzeyde kalıyor. Promosyon sözleşmelerinin 3 yıl gibi uzun sürelerle imzalanması ve enflasyona göre ayarlamaması nedeniyle çalışanlar mağduriyet yaşıyor” görüşünü dile getirdi. Kamu kurumları ve bankalara çağrı yapan Yazgan, "promosyonlarla ilgili yetkili sendikalarla yeniden masaya oturulmalı ve kamu çalışanlarının mağduriyeti giderilmeli” dedi.

Yazgan, Büro Memur-Sen’in taleplerini şu ifadelerle sıraladı: “Mevcut promosyon sözleşmeleri iptal edilerek değişen şartlara uyum sağlayacak şekilde yenilenmeli. Kamu kurumları ilgili bankalardan revizyon talep etmeli. Bu revizyonun yapılmaması durumunda sözleşmeler idare tarafından tek taraflı feshedilmeli ve yeni ihale açılmalı. Merkezi bir idari karar çıkarılmalı ve promosyon sözleşmelerini bütün kurum ve kuruluşların yenilemesinin önü açılmalı”