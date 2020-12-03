Çalışanlara bir müjde daha! İstihdam teşviklerinde süre uzatıldı

Akit Ekonomi

Covid-19 pandemisinin ekonomik hayatı baltalamaması, istihdamı daraltmaması için önemli bir adım daha atıldı. 3 Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla 3 istihdam teşvikinde süre uzatımına gidildi.

Önemli hamleler yapıldı

Normalleşme desteğinden yararlanma süresi 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Son tarih 30 Haziran 2021 olarak belirlendi. İşverenlerce ‘artı bir’ olarak anılan önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave edilen istihdam için verilen ek teşvik süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldı. Mesleki yeterlilik belgesi olan kadınlara ve gençlere verilen teşvikler de 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldı.

Destekler devam ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdama güç katacak önemli kararlara imza attığına işaret etti. Selçuk, şu ifadeleri kullandı: “Şu anda uygulanmakta olan normalleşme desteği, 30 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek. Normal çalışma düzenine geçen iş yerlerimiz için bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Böylece istihdamı korumaya devam edeceğiz. İstihdamın korunması ve arttırılması kapsamında işverenlere prim ile vergi desteğini düzenleyen ilave teşvik süresi ise 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecek.” Selçuk, kadın ve genç istihdamına dönük teşviklerden 31 Aralık 2022’ye kadar faydalanılabileceğine dikkat çekti. Zehra Zümrüt Selçuk, İstihdam Kalkanı çerçevesinde alınan yeni tedbirlerin çalışanlara, iş arayan vatandaşlara ve işverenlere hayırlı olması temennisinde bulundu.