Çalışanın beklentisi enflasyon oranında zam

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

MHP’nin “asgari ücretten vergi kaldırılsın” teklifi ve AK Parti çevrelerinden yansıyan asgari ücretin 3 bin 500 lira civarında olacağı konuşulurken Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin ve Yeni Emekli-Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaşı, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin beklentilerini Yeni Akit’e anlattı.

Vergi muhafiyeti önerisi

Cumhur İttifakı bileşenleri asgari ücret ile ilgili beklentilerini açıkça kamuoyu ile paylaşmalıdırlar” diyen Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, “Çalışma Bakanımız Hak-İş’in kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada ‘asgari ücret zammında işçiyi mağdur etmeyeceğiz’ demişti. İnşallah bu asgari ücret zammı çalışanları memnun edecektir” dedi. Şahin, şöyle konuştu: “Asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili ilkemiz kesinlikle asgari ücretin vergiden muaf tutulmasıdır. Bu durumu biz her yerde dile getiriyoruz. Asgari ücret vergiden muaf tutulursa işçimiz enflasyona ezilmemiş olur. Bu çalışmayı kulis bilgisi olarak değilde inşallah hayata geçirilmiş çalışma olarak görmek istiyoruz. Rakamlarla ilgili olarakta önümüzdeki süreçte enflasyonun yıl sonundaki değeri önemlidir. Ayrıca pandemi kaynaklı sıkıntılar ve son dönemde yaşadığımız enerji ve gıda zamları dar gelirli insanları zor duruma düşürdü. Hayat işçi için çok daha pahalı hale geldi. Dolayısıyla işçilere nefes aldıracak, enflasyon üzerinde bir çalışma yapılmalı. İşçiyi tatmin edecek bir rakam bu dönemde çok önemlidir. Son olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışma şekli de değiştirilirse önümüzdeki toplantılar daha olumlu ve daha güçlü geçecektir. Bu komisyon hala 12 Eylül rejiminin yaptığı düzenlemelerle çalışıyor. Asgari ücret belirlenirken masada bütün konfederasyonların olması işçinin elini güçlendirecektir.”

“Hiçbir işçi enflasyona ezdirilmemeli”

Yeni Emekli-Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaşı ise şu açıklamada bulundu: “Zam oranlarında en önemli unsur yıl sonu enflasyon rakamlarıdır. Açıklanan enflasyon rakamlarına baktığımız zaman hayat işçiler için de emekliler içinde çok zor hale geldi. Yıl sonu enflasyon rakamları ile yapılacak olan zamlar tatmin edici olmalıdır. Bu zamlar ilerleyen dönemde insanların emeklilik hayatlarını etkiliyor. Çalışan bir kişi için 1 liranın önemi var. Yıllarca bu ülkeye emek veren çalışanlarımızın emekli olduklarında rahat bir hayat sürmelerini sağlamak devletimizin büyüklüğünü gösterir. Bu yüzden hiçbir çalışan enflasyona ezdirilmemelidir.”