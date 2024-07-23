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Yerel Çalışan patronunu böyle soydu! Şüpheli havalimanında yakalandı!
Yerel

Çalışan patronunu böyle soydu! Şüpheli havalimanında yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-07-23 16:33:00 - 2024-07-23 16:33:55

İstanbul Fatih’te emlakçı ve döviz bürosu işleten B.B. bir süre önce işe aldığı çalışanı tarafından 35 milyon lira dolandırıldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri memleketi Ağrı’ya gidip dönen şüpheliyi İstanbul Havalimanı’nda gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih’te 4 Temmuz günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Emlakçılık ve döviz bürosu işleten B.B. çalışanı Mehmet E.Ç.’ye 1 milyon Euro verip dolara çevirmesi için bir arkadaşının işyerine gönderdi. Mehmet E.Ç. paralarla birlikte Galata’daki bir kuyumcuya gitti orada 900 bin dolar ve 150 bin Euro alarak tekrar çıktı. Ama paraları çalıştığı işyerine götürmedi.

Gidebileceği yerler tek tek denetlendi

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan B.B. polise ihbarda bulundu. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntülerinde şüphelinin taksi değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Esenyurt’taki ikamet adresleri arandı. Dolandırıcılık Büro Ekipleri şüphelinin kısa bir süre önce memleketi Ağrı’ya gittiğini tespit etti.

Şüpheli tutuklandı

Çalışmalarına devam eden Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin Iğdır’dan uçakla İstanbul’a geldiğini belirledi. Polis o şüpheliyi önceki gün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına aldı. Şüpheli Mehmet E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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