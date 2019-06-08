Çalışan ebeveynler yaz tatilini çocukları için nasıl planlamalı?

Annelik mesaisi bitmeyen bir iştir. Bu zorlu göreve bir de iş hayatı eklenince annelerin genellikle başlarını kaşıyacak vakti bulmaları mümkün değildir. Çalışan anne; annelik vazifelerinin yanı sıra yemek, ütü, temizlik vs rutinlerle de ilgilenmek zorundadır. Çalışan anneler içlerindeki son damla enerjiyi tüketip genellikle nasıl uyuya kaldıklarını bile hatırlamazlar. Peki, onlar bu durumdan şikâyetçi midir? Bir anne için evladının sağlığı yerindeyse; gerisinin pek de önemi yoktur.

İş bulmak imkansız

Anneleri çalışmaları konusunda en çok zorlayan konu ise çalışma saatleriyle çocukların okul saatleri arasındaki farklılıktır. Şayet çocuğa bakacak ya da onu okuldan alacak kimse yoksa annenin tam gün çalışması hatta iş bulması bile imkansıza yakındır. Okul döneminde saatler ve geliş-gidiş ayarlandıysa bu kez yaz tatili problemi yaşanmaya başlar. Haliyle anneler yaz aylarında çalışacaktır ve evlatlarını evde bir başına bırakmak da mümkün değildir. E, öyleyse çalışan anneler yaz tatilini çocukları için nasıl planlayacak?

Genellikle yaz okulları tercih ediliyor

Çocuklarla ilgilenecek kimse yok ise çalışan ebeveynler evlatlarını yaz aylarında da okula göndermek durumunda kalıyor. Şanslı olanlar ise aile büyükleriyle birlikte çocuklarını memleketlerine uğurluyor. Ancak bu durumunda psikolojik olarak çocuklar için iyi olmadığı bazı uzmanlarca belirtiliyor. Gerçekten son derece güç bir durum. İki arada bir derede kalma sorunuyla karşı karşıyaysanız yapmanız gereken çocuğunuz için doğru bir planlama yapmak.

Kaliteli zaman

Evladınız yaz aylarında okula gidiyorsa, onunla ilgilenecek bir aile büyüğü var ise ailecek yapacak ortak aktiviteler bulmanız yararınıza olacaktır. Mümkünse izin günlerinizi ev işlerine değil evlatlarınıza ayırın. İmkan dahilinde yakın yerlere ziyaretler gerçekleştirebilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız; parkta yürüyüş yapmak bile evladınıza iyi gelecektir. Kimi zaman onunla oyun oynayın kimi zaman resim yapın ama mutlaka ailecek geçirdiğiniz kaliteli bir zamanınız olsun.

Onların işi daha zor

Çalışan anne olmak kadar çalışan annenin çocuğu olmak da zordur. Sizin yaşadığınız sorunların benzerlerini evlatlarınız da yaşıyor, unutmayın. Gerekli durumlarda çocuklarınızla iş bölümü yaparak ortak geçireceğiniz süreyi uzatabilirsiniz. Umutsuz olmayın sadece geçip giden her anın kıymetini bilin.