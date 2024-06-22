Çalışan annelere destek paketi hakkında yeni açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de doğum oranlarının “alarm vermeye başladığı” açıklamasının ardından Aile Bakanlığı devreye girdi ve “çalışan annelere destek paketini” de içeren bir dizi düzenleme için düğmeye basıldı.

Hürriyet gazetesinden Ebru Karatosun’un haberine göre, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş geçtiğimiz haftalarda doğum izninin bir yıla çıkarılmasıyla ilgili atılabilecek adımlar üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi’nin strateji ekibine bir sunum yaptı.

AK Parti kurmayları bu sürecin yalnızca doğum izni ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, dünya genelindeki örnekler de göz önünde bulundurularak ikinci ve üçüncü çocuğa kademeli devlet desteği verilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca, kreş veya kira desteği ya da kadının özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler de konuşuldu.

Haberde ayrıca, AK Parti kurmaylarının konuyla ilgili daha derli toplu bir çalışma yapılmasının gerekliliğini vurguladıkları aktarıldı.

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Kurmaylar, “Sadece doğum izni değil, kadınlarımız çocuk sahibi olmak istiyor. Kreş desteği, çalışan desteği, kira desteği. Kadın çalışıyor, çocuk sahibi olmak istiyor ama bakıcıların maaşı 30.000 - 40.000 liradan aşağı değil,” ifadelerini kullanırken “ikinci, üçüncü çocuğa destek verilmesi gerektiğini” de vurguladılar.