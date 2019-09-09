Çalınan köpeği için para ödülü koydu Zonguldak’ta yaşayan Ali Şen, çalınan köpeği için sosyal medyada çağrıda bulunarak köpeğini bulana para ödülü vereceğini açıkladı.

Zonguldak’ta yaşayan Ali Şen, çalınan köpeği için sosyal medyada çağrıda bulunarak köpeğini bulana para ödülü vereceğini açıkladı.

Terakki Mahallesi’nde yaşayan Ali Şen’in (35) pincher cinsi köpeği kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Şen, sosyal medya adresinden köpeğinin fotoğraflarını paylaşarak hayvanseverlerden destek istedi. Ardından Ali Şen, köpeğini bulan kişiye ise para ödülü vereceğini de açıkladı. Şen, ’’Köpeğim Terakki Mahallesi’nde çalındı. Görenlerin bana ulaşmasını istiyorum. Pincher cinsi köpeğimi buluna para ödülü vereceğim. Hayvanseverlerden destek istiyorum. İnşallah biran önce köpeğimi bulurum ve ona kavuşurum. O bizim için değerli. Köpeğim vırıvırı diyince bakar’’ dedi.

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