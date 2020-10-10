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Teknoloji Çalınan Facebook hesabı geri nasıl alınır?
Teknoloji

Çalınan Facebook hesabı geri nasıl alınır?

Facebook hesabım çalındı nasıl geri alırım? Başkasının eline geçen Facebook nasıl geri alınır? Çalınan Facebook nasıl geri alınır? Çalınan Facebook hesabını kimlikle geri alma, Çalınan Facebook hesabı mail adresi ile geri alma, Çalınan Facebook hesabını şikayet etme. İşte çalınan Facebook hesabı kurtarma detayları.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 16:19:00 -
Çalınan Facebook hesabı geri nasıl alınır?

Çalınan facebook hesabını kurtarma nasıl yapılır? Facebook kimlik göndererek hesap kurtarma nasıl yapılır? Facebook hesabını geri alma, facebook hesap kurtarma işlemi, facebook kimlik onaylama işlemi nasıl yapılır? Facebook hesabımın şifresini unuttum. Hesaba tekrar nasıl erişim sağlarım? Facebook şifremi nasıl sıfırlarım? Facebook hesabımı nasıl kurtarabilirim? Şifre kurtarma işlemini nasıl yapabilirim? İşte Facebook hesabı kurtarma yolları.

Facebook hesabı çalınmış ise Facebook çalınmış hesapları kurtarma adresi https://www.facebook.com/hacked sitesidir. Buraya giriş yapılır. Başkasının Eline Geçmiş Hesabı Şikayet Et sayfası üzerinden hesabım bir başkasının eline geçti sekmesi tıklanır. 

Facebook hesabının bir başkasının eline geçtiğini düşünüyorsan açılan kısma e posta adresi ya da cep telefonu numarası girilir ve ara tıklanır. Mevcut veya eski şifre bir sayfası çıkacak burada gelen hesabın size mi ait olup olmadığını sorulacaktır. Bunun için mevcut Facebook şifrenin girilmesi istenecektir.

Facebook hesabı şifresi girilir ve devam sekmesine tıklanılır. Açılan pencerede şifremi yenileme kısmı gelecektir. Burada bazı bilgiler istenilmektedir. Buradan bunlara artık erişimin yok mu? Sekmesi tıklanır ve devam yazısı tıklanır. Açılan yeni pencereden yeni mail adresi istenilmektedir. Mail adresi girildikten sonra güvenlik sorularına da cevap verilir. Burada hesabımı arkadaşlarımın yardımıyla geri al seçeneği de mevcuttur. Bu seçeneği tıklanır. Açılan kısımda üç tane güvendiğiniz arkadaşınızı seçmeniz istenilecektir. Arkadaşlarınızı seçtikten sonra o arkadaşlara güvenlik kodlarına ilişkin mesaj gitmiş olacaktır. O arkadaşlarından Facebook tarafından gönderilen güvenlik kodlarını alıp bu kodları girdikten sonra Facebook hesabınızı geri almış olunmaktadır. 

Eski Facebook’umu nasıl geri açabilirim?
Eski Facebook’umu nasıl geri açabilirim?

Teknoloji

Eski Facebook’umu nasıl geri açabilirim?

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