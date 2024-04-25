Çalım manyağı olunca yaptığına bakın! Top oynayan Macron pazara gidip geldi
Fransa’nın ırkçı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, futbol oynadığı sahada çalım manyağı olunca rakibini tekme atıp, faul yaparak durdurabildi. O anlar sosyal medyada böyle paylaşıldı.
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un futbol oynarken sürekli çalım yemesi ve topun bacak arasından geçmesi, sosyal medyada Twitter'da dalga konusu oldu. Macron'un futbol performansı, birçok kullanıcı tarafından espri konusu yapılarak paylaşılırken rakibini ancak tekme atarak durdurabildi.