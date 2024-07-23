  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İslam Memiş'ten piyasaları sarsacak öngörüler: O karar her şeyi değiştirdi! Altın fiyatlarında son durum

Millet ucuza yemesin iktidar zora düşsün! Kasa kasa domatesi çöpe döktüler

Arap düşmanlığı 'meyvesini' verdi! Turist sayısı azaldı, ihracat düştü!

Kassam küffara direniyor! Siyonistin tankını böyle vurdular

Petrol zengini Suudi Arabistan'a Türkiye'den CEO gönderiliyor

İşte 'ötenazi' ibaresi yerine atıfta bulunulan 9. madde!

Selçuk Bayraktar, paylaştı! Kızılelma, Motor Çalıştırma Testi’ni başarıyla tamamladı

Joe Biden ölüm döşeğinde: Bomba iddia! ABD’de neler oluyor? Bir siyasi suikast girişimi daha mı?

Burası Üsküdar! AK Parti’den CHP’ye geçmişti

Karadeniz Holding, Japon devi MOL ile powership üretecek
Dünya California'da orman yangınları yerleşimlere sıçradı
Dünya

California'da orman yangınları yerleşimlere sıçradı

Yeniakit Publisher
2024-07-23 15:50:00 -
California'da orman yangınları yerleşimlere sıçradı

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Riverside County bölgesinde çıkan orman yangınlarının yerleşim birimlerine sıçraması sonucu en az 6 ev kullanılamaz hale geldi.

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Riverside County bölgesinde çıkan orman yangınlarının yerleşim birimlerine sıçraması sonucu en az 6 ev kullanılamaz hale geldi.

ABC News'in haberine göre yetkililer, pazar günü patlatılan havai fişeklerin yol açtığı orman yangınının yerleşim birimlerine sıçradığını duyurdu.

Yangının yaklaşık 2,6 kilometrekarelik alanı kül ettiğini belirten yetkililer, 6 evin yandığını ve 7 konutun da zarar gördüğünü kaydetti.

Yetkililer, bölgede hava sıcaklığının 38,9 dereceye ulaştığını ve eyalet genelindeki farklı orman yangınlarının da sürdüğünü ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23