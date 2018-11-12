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California tarihindeki en büyük orman yangınlarıyla boğuşuyor

ABD'nin California eyaleti meydana gelen büyük yangın ile boğuşuyor. Yangında şuana kadar can kaybı 31'e yükseldi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 06:36
California tarihindeki en büyük orman yangınlarıyla boğuşuyor

ABD'nin California eyaletini etkisi altına alan orman yangınlarında can kaybı 31'e yükseldi.

Butte Bölgesi Şerifi Cory Honea düzenlediği basın toplantısında, California'nın kuzeyindeki San Francisco'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan orman yangını hakkında son gelişmeleri aktardı.

Bölgede 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirten Honea, Paradise'deki ölü sayısının 29'u bulduğunu ifade etti.

Honea, 228 kişiden de hala haber alınamadığını sözlerine ekledi.

Rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden ve yaklaşık 450 kilometrelik bir alana ulaşan yangın, California tarihinde en çok ölüme yol açan yangın olarak kayıtlara geçti.

Yangınlar nedeniyle başta Paradise kasabası olmak üzere, bölgedeki yaklaşık 7 bin yapı da hasar gördü.

Los Angeles'da 2 kişi yaşamını yitirmişti

Öte yandan, güneyde de Los Angeles'ın batısındaki Malibu şehrini de saran yangınlar nedeniyle eyalet genelinde toplam 300 bin kişiye tahliye emri verildi.

Los Angeles Kırsal Bölge Şerifi John Benedict, Mullholland kara yolu üzerindeki yerleşimlerde 2 kişinin cesedinin bulunduğunu açıklamıştı.

NASA yangınları uzaydan görüntüledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, California eyaletinin kuzeyinde ve güneyinde etkili büyük ölçekli orman yangınlarını aynı karede gösteren bir uydu fotoğrafı yayımladı.

NASA'nın internet sitesinde yayımlanan fotoğrafta eyaletin kuzeyindeki Paradise şehri yakınında başlayan Camp yangını ile güneydeki Malibu şehri çevresinde etkili olan Hill ve Woolsey yangınının yol açtığı duman bulutları uzaydan görülebiliyor.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 06:36
  1. ABD
  2. California
  3. orman yangını
  4. Anadolu Ajansı
  5. NEW YORK

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