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Çalhanoğlu'nun golü Milan'a galibiyeti getirdi

Milan sahasında Brescia'yı Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:04
Çalhanoğlu'nun golü Milan'a galibiyeti getirdi

Karşılaşmanın 12'nci dakikasında Suso'nun sağ kanattan ortasına iyi yükselen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1.0. 25 yaşındaki milli oyuncu karşılaşmanın 65'inci dakikasında sarı kart gördü ve bu dakika içerisinde yerini Lucas Paqueta'ya bıraktı. Maçta başka gol olmayınca ev sahibi ekip, Serie A'da ilk galibiyetini elde etti.

Milan, Serie A'nın 3'üncü haftasında 15 Eylül Pazar günü Verona ile deplasmanda karşılaşacak

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:04
  1. Milan
  2. Brescia
  3. Hakan Çalhanoğlu

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