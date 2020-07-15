Çalhanoğlu oynadı Milan kazandı

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Milan evinde Parma ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazanırken, Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı.

Milan'a galibiyeti getiren goller, 55. dakikada Kessi, 59. dakikada Romagnoli ve 77. dakikada milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Hakan, attığı golün yanında diğer iki golün de asistini yapan isim oldu. Parma'nın tek sayısını ise 44. dakikada Kurtic kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, 33 maçta 8 gol ve 5 asistlik performansa ulaştı.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 10 puan toplayan Milan puanını 53 yaparken, Avrupa Kupalarına katılma yolunda önemli bir adım attı. 6 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 5. yenilgisini alan Parma ise 40 puanda kaldı.

Lig'in 34. haftasında Milan evinde Bologna ile karşılaşacakken, Parma ise evinde Sampdoria'yı konuk edecek.