  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çaldıran’da 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Çaldıran ilçesinde 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 11:16:18 -
Çaldıran’da 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Çaldıran ilçesinde 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Umuttepe Mahallesi’nde bir şahsın evinin yakınında kaçak sigara bulundurduğu bilgisi alındığı belirtilerek, “Bunun üzerine 11 Mayıs 2020 günü Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Umuttepe Mahallesi’nde ikamet eden bir şüpheli şahsın evinin yakınında yapılan aramada toplam 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı