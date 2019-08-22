Çaldıkları büyükbaş hayvanları otomobille kaçırırken yakalandılar Kahramanmaraş’ta çaldıkları büyükbaş hayvanları otomobille kaçırmaya çalışan 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş’ta çaldıkları büyükbaş hayvanları otomobille kaçırmaya çalışan 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önleyici kolluk devriyesi sırasında şüphelendikleri otomobillere ‘dur’ ikazında bulundu. Jandarma ekiplerinin ’dur’ ikazına uymayan O.K. (28) yönetimindeki 46 VG 958 plakalı otomobil ve U.S. (36) idaresindeki 44 EP 987 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası durdurulan otomobillerin arka koltuklarında bulunan büyükbaş hayvanları gören ekipler şaşkınlıklarını gizlemedi. Her iki otomobilde bulunan sürücülerle birlikte H B. (28), M.S. (22) ve S.G. (19) gözaltına alındı.

Büyükbaş hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

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