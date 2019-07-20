Çaldıkları aracın kapı ve kaputunu söküp kaçtılar
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çalınan hafif ticari araç, kapıları ve kaput kapağı sökülmüş halde bulundu.20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:48
İlçeye bağlı ÜçüzlerMahallesi'nde bir tarlada kaput kapağı, kapıları ve plakası sökülmüş hafif ticari araç gören mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri, yaptığı incelemede aracın, Bağlar Mahallesi'nde çalındığı bildirilen araç olduğunu tespit etti.
Ekipler, aracı çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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