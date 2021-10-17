Çaldığı taksiyle işe çıktı... Pişkin hırsız pes dedirtti

İstanbul Beylikdüzü'nde salı günü 34 THA 05 plakalı taksiyi durdurarak, müşteri gibi binen Abdülsamet Karataş, şoför Şah Murat Atabey'e Çatalca yolunda babasının bulunduğunu öne sürdüğü TIR parkına gitmek istediğini söyledi.

TIR parkı yakınlarına gelindiğinde yolcu olan kişi, şoförden aracı durdurmasını istedi. Beklerken Atabey de, tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Karataş, üzerinde kontak anahtarı bulunan taksiyi çalıştırarak hızla uzaklaştı.

Atabey, polisi ararken, aynı zamanda meslektaşlarının oluşturduğu sosyal iletişim grubu ile aracın plaka ve fotoğrafını paylaşıp yardım istedi. Araç iki gün bulunamadı.

Dün saat 11.30 sıralarında Avcılar'daki bir taksi şoförü, çalınan taksiyi Ambarlı Meydanı'nda gördüğü yönünde Atabey'e bilgi verdi.

Karataş polisin geldiğini görünce araçla kaçmak istedi. Polisler, 'Dur' ihtarına uyulmaması üzerine taksinin lastiklerine ateş açtı. Patlak lastiklerle döner kavşak etrafında 4 kez tur atan Karataş, hareket halindeki araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Taksi ağaca çarparak dururken, Karataş yakalanarak gözaltına alındı. Karataş'ın, uyuşturucu madde ticareti, ev ve otomobilden hırsızlık, kasten ve taksirli yaralama gibi 46 ayrı suçtan poliste kaydı bulunduğu, 11 ayrı olay ile ilgili de arandığı anlaşıldı.

Çalınan taksisine 3'üncü gününde kavuşan şoför Atabey, "Çaldığı arabamızla taksicilik yapıyor hem de bu araçla uyuşturucu satıyormuş. Aracına aldığı insanları dolandırıyormuş. Allah belasını versin" dedi. Çalınan taksinin bulunması ve şüphelinin yakalanmasından son derece mutlu olduğunu ifade eden Atabey, "Gitmiş aracın üstüne 'Vur beni' diye sticker yapıştırmış. Polis de oradan keşke vursaydı, millet bundan kurtulurdu" diye konuştu.