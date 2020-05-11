Çaldığı sigaraları ormanlık alana saklamış

Mersin’in Tarsus ilçesinde, bir markette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şahsın çaldığı sigaralar ve güvenlik kamerası kayıt cihazı ise ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kulak Mahallesinde bir markette meydana gelen 2 bin lira nakit para, güvenlik kamerası kayıt cihazı ve değeri 20 bin lira olan sigaraların çalışmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, markete geliş ve gidiş güzergahında da arazi araması yaptı.

Yapılan arama sonucunda çalınan sigaralar ve güvenlik kamerası kayıt cihazı, marketten 500 metre uzaklıkta ormanlık alanda saklanmış vaziyette bulundu. Yapılan detaylı incelemede, Kulak Mahallesinden bir şahsın sık sık çalıntı malzemelerin bulunduğu ormanlık alana gidip, geldiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından şahıs serbest bırakılırken, ele geçirilen malzemelerde market sahibine teslim edildi.